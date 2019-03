Triumph | tre giorni di porte aperte per provare le nuove Modern Classic 2019

sportfair

(Di venerdì 22 marzo 2019)dedica trealle nioveledi tutti i concessionari 22,23 e 24 Marzo Venerdì 22, Sabato 23 e domenica 24 marzo si terranno gli OPEN DAYSin tutte le concessionarie ufficialiche resterannodalle 9:00 alle 21:00 per permettere a tutti gli appassionati delle motociclette di Hinckley di scoprire ela nuova gammaStreet Twin, Street Scrambler 900, Speed Twin e Scrambler 1200 XC e XE aspettano tutti per un primo contatto o per un test ride completo.Nuova Street Twin – Ieri come oggi, nata per il divertimento, per lasciarsi guidare. E per liberare la fantasia. Alimentata dal celebre motore Bonneville “high-torque” da 900 cc significativamente rinnovato eroga ora 65 CV, per un incremento del 18% rispetto alla versione precedente. 80 Nm di coppia massima e più di 140 accessori ...

NewspressItalia : Triumph Motorcycles : IL TRE CILINDRI TRIUMPH 765CC CONVINCE E STABILISCE NUOVI RECORD NELLA GARA D’APERTURA DI MOT… - AAE_SARDEGNA_CA : Vista tre quarti anteriore Triumph TR3, anno 1959, Targa Oro ASI.... #Triumph #TR3 #Twoseater #Spider #Spyder… -