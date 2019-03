Trenitalia assume | pronti 1 000 posti di lavoro | le figure richieste

caffeinamagazine

(Di venerdì 22 marzo 2019) Mille nuove assunzioni in. A prevederlo è l’accordo sottoscritto oggi dalla società del gruppo Fs e i sindacati di categoria. I nuovi ingressi sono individuati, in gran parte, per la copertura della figura professionale di macchinista e capotreno.“E’ stato fatto un ulteriore passo in avanti nel processo, ormai indispensabile, di ricambio generazionale” sottolinea la Filt-Cgil. “L’accordo odierno – spiega – segue quello nel settore della manutenzione delle infrastrutture di Rfi e riguarda qualifiche delicate e di grande responsabilità che hanno subito gli effetti negativi della riforma Fornero, con lavoratori che si sono visti aumentare i limiti per l’accesso alla pensione da 58 a 67 anni con gravi ripercussioni di carattere personale, che, oggi, alla luce del nuovo accordo possono collocarsi in pensione, ricorrendo al fondo straordinario e ...

