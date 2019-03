Tra verdi campi alla stagione novella

Boom della desTra populista e Verdi - trema governo Rutte : Grande vittoria del partito della destra populista Forum per la democrazia, nato appena due anni fa, raddoppio dei consensi per i Verdi, la coalizione del governo guidata dal popolare Mark Rutte che perde la maggioranza, la decisa flessione dell'ultradestra xenofoba di Geert Wilders: le elezioni provinciali nei Paesi Bassi, in qualche modo "oscurate" dall'attentato di Utrecht, si sono trasformate in un terremoto politico. Un voto che incorona ...

Lecce - Messa da Requiem di Giuseppe Verdi al Teatro Apollo con OrchesTra e Coro del Petruzzelli : ...Camerata Salentina con i propri bimbi da quest'anno è possibile! L'Associazione organizza infatti un laboratorio musicale dedicato ai bambini dai 6 anni in su in contemporanea con gli spettacoli ...

Rigoletto in parrucca e tacchi pitonati Tra baby-prostitute - coca e peluche : lo scandalo di Verdi pare la Milano da bere (e anche quella di oggi) : Alla corte del Duca di Mantova la notte è sempre festa: ragazze bendate che aspettano nelle alcove, baby-escort con i codini, calze e colletti bianchi, pronte per essere spogliate da uomini mascherati. Tutto sotto l’occhio vigile della mezzana, un travestito che troneggia in abito lilla e frustino. Gianmaria Aliverta, regista enfant prodige di VoceAllOpera, dipinge così il suo Rigoletto: un travestito che – tacchi pitonati, parrucca a ...

Frasi su Mussolini - a STrasburgo Verdi e liberali contro Tajani che si scusa : Acceso dibattito alla sessione plenaria del Parlamento europeo dopo le dichiarazioni del presidente dell'Eurocamera Antonio Tajani sui presunti meriti di Mussolini che secondo Tajani avrebbe fatto ...

Iceberg verdi : mistero risolto - non si Tratta di alghe : Quello degli Iceberg verdi è un mistero che va avanti sin dai primi del Novecento quando vennero notati durante le spedizioni al Polo Sud. Non è mai stata data una spiegazione a tale fenomeno fino ad ora, grazie alla ricerca di Oceans pubblicata su Journal of Geophysical Research. Secondo la ricerca, il colore dipenderebbe dalla polvere di ossidi di ferro trasportata dall’interno del continente. La polvere assorbe la luce di lunghezza ...

Ex Ilva - Bonelli (Verdi) : “Immunità penale per ArcelorMittal scade il 30 marzo 2019”. Sale la tensione Tra M5s e ambientalisti : L’immunità che garantisce uno ‘scudo’ dai processi ai vertici dell’ex Ilva in amministrazione straordinaria, ora nelle mani di ArcelorMittal, scadrà il 30 marzo 2019 e non al termine del completamento del piano ambientale. Tra tre settimane, quindi, i manager che gestiscono l’acciaieria di Taranto non saranno più schermati sotto il profilo penale da quanto stabilito nel decreto Salva-Ilva del governo Renzi nel 2016. ...

Rigoletto? Un Trans che ricatta i potenti. Aliverta e VoceAllOpera tornano con Verdi : “La missione? Portare l’opera a tutti” : Un transessuale deriso ed emarginato che procaccia le donne per il piacere del Duca. L’uomo che sussurra all’orecchio dei potenti, il Lele Mora – attuale ed eterno – tra cortigiani antichi e moderni. il Rigoletto secondo Gianmaria Aliverta, regista e anima di VoceAllOpera, compagnia under 35 con piccolo budget e grandi idee. Dopo la Cenerentola ambientata nel mondo della moda e il Gianni Schicchi cantato dai politici italiani, ...

Ska Keller : "Noi Verdi ultimo bastione contro l'estrema desTra" : (A cura di Emanuele Bompan per Linkiesta)"Noi siamo l'ultimo bastione contro l'estrema destra". Non ha mezzi termini Ska Keller politica tedesca, parlamentare europea dal 2009 e candidata dei Verdi alla presidenza della Commissione Europea. "Queste sono elezioni decisive. Non si parla di populismo, quello è un termine fuorviante. L'Europa è invece minacciata da forze di estrema destra che vogliono tornare al nazionalismo delle ...

Nuove sTrategie per città più verdi : parte il progetto Veg-Gap : Il verde urbano come opportunita’ per migliorare le condizioni ambientali delle citta’, riducendo l’inquinamento e le temperature estreme dovute ai cambiamenti climatici e migliorando la salute dei cittadini. A questo punta il progetto europeo Veg-Gap (Vegetation for urban Green air quality plans), finanziato dal programma Life, presentato oggi all’Accademia di Belle Arti di Bologna. L’obiettivo principale di ...

Andrea Rossi si presenta alla città : teatro Verdi pieni per il candidato sindaco di centrodesTra : Questo modo di intendere la politica, tanto caro al Pd cesenate, non mi appartiene. Sono un uomo professionalmente realizzato. Non cerco stipendi, varianti al Prg o poltrone di comando. In testa ho ...

Se Rigoletto si rovina a Las Vegas : al Met duetti verdiani Tra Black Jack e cocaina : New York, dibattito sul capolavoro rivisitato, diretto da Nicola Luisotti con Vittorio Grigolo e Roberto Frontali

Nuovo affondo di STrasburgo : "Coi gialloverdi la stampa è meno libera" : A Di Maio, invece, viene rinfacciato di aver 'insultato i giornalisti' e di aver 'avviato una politica di abolizione dei sussidi pubblici alla stampa' . Più in generale, poi, il report rileva 'un ...

La ricetta? Fare il conTrario dei gialloverdi : La recessione non è una fatalità: non assomiglia al solleone d'agosto o alla neve dei mesi più freddi. E davvero è assurdo che ci sia chi si sorprende dinanzi ai dati negativi della nostra economia, dal momento che c'è un legame diretto tra questi mesi di governo gialloverde e la crisi ormai conclamata. D'altra parte, un esecutivo che ormai controlla con le tasse e con la regolazione più del 50% dell'economia italiana e passa giorni e giorni a ...

In vigore l'ordinanza provinciale per la pulizia delle aree verdi e delle pertinenze sTradali : Garantire le condizioni di sicurezza per la circolazione è l'obiettivo dell'ordinanza sulla circolazione stradale n. 6/2019, che impone ai proprietari di