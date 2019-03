Topolino vs Zingaretti & Co Tito Faraci | “La sinistra ha spesso snobbato il

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 22 marzo 2019)? È una lettura per minus habens. Parola di Nicola, Massimo Cacciari e Carlo Calenda. “La flat tax è una teoria da Paperon de Paperoni”, ha declamato in radio il neo segretario PD. “Se la gente avesse letto più libri oltre a”, ha sospirato il filosofo in diretta tv rispondendo a Maurizio Belpietro. “Tra le montagne di libri (per essere più colti ndr) includi anche?”, ha twittato con sarcasmo l’ex ministro dello sviluppo economico del governo Renzi rivolgendosi a Gasparri. Tutto nel giro di 24 ore. Roba che ha fatto parecchio arrabbiare chi i fumetti dili fa vivere con classe, serietà e parecchia ironia da decenni. “Capita di continuo chevenga usato senza nessuna ragione o cognizione di causa come definizione di lettura per persone poco colte, o per bambini, considerandoli come fossero stupidi”, spiega al FQMagazine,, ...

