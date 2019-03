Tolto il risarcimento a tre orfani di femminicidio | dovranno restituirlo La madre

Madre uccisa dall'ex - Tolto il risarcimento ai figli : La vita non è una fiction. E questo Carmelo Calì lo sa bene. «Chi glielo dice adesso ai ragazzi? Chi gli potrà mai dire che lo Stato ci toglierà quei soldi che non ci ripagheranno mai la vita di ...

«Il marito l’avrebbe uccisa lo stesso» : Tolto il risarcimento ai figli di Marianna : La sentenza d’Appello in Sicilia. La Corte «assolve» lo Stato per non essere intervenuto nonostante dodici denunce