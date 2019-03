The Voice of Italy 2019 | Morgan certezza | Gigi D’Alessio geniale | Elettra lamborghini

optimaitalia

(Di venerdì 22 marzo 2019)Non sapevo come affrontare l'argomento. Non per paura, sia chiaro, ormai ne ho viste e sentite di ogni, figuriamoci. Più per mancanza di storico, di esperienze a riguardo che mi suggerissero le mosse giuste da fare. Come muovermi.Immagino non vi sarà sfuggito, se n'è parlicchiato qui e là, ho subito un doppio ban da parte di Facebook. Una cosa anche piuttosto violenta. Violenta come risultato, magari, più che come gesto. Mi hanno chiuso la pagina pubblica, due profili privati, per altro non legati tra loro, e ho tuttora bloccata la pagina privata su Instagram. Il tutto per aver condiviso un articolo. Non copiato e condiviso sotto forma di nota, intendiamoci, quindi non avendo condiviso dentro un social network contenuti che al limite, ma sarebbe da parlarne, potrebbero risultare in qualche modo violanti gli standard del social network di Zuckerberg, ma per aver condiviso un link ...

ElettraLambo : Ebbene siii biccis sono il nuovo coach di @THEVOICE_ITALY !!!?????? Guess whos the new coach of The Voice Italy?!… - thatisonawa : @PMakute Nna tota ka farasa themma ey ne leta mpona ke thagella mo The Voice - Jammeezy : @FSMisGod Album: GOD Song: Spaghetti! Spaghetti! Spaghetti And The Meat! *baritone voice -