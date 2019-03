ilfoglio

(Di venerdì 22 marzo 2019) Un incontro Macron-Conte davanti a un succo di frutta al Consiglio europeo, presentato da parte italiana come un summit sulla Tav per addossare più costi alla Francia, è terminato in modo imbarazzante per il governo. “E’ un problema italo-italiano, io non ho proprio nulla da discutere. I nostri band

RebelEkonomist : La rivoluzione della mobilità elettrica sarà in Cina. Mo' che lo dico. Fra TAV, bus e auto - RichbonesE : L’#ambientalismo offre un interessante spaccato dell’Italia di sempre: Televisioni e giornali che sostengono la TA… -