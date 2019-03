Terrore bus | il pm | ' Sy resti in carcere | può colpire ancora'

Terrore bus : Sy interrogato a San Vittore : ANSA, - MILANO, 22 MAR - E' stato fissato per oggi pomeriggio alle 15.30 nel carcere milanese di San Vittore l'interrogatorio davanti al gip di Milano Tommaso Perna per Ousseynou Sy, il 47enne che due ...

Scuolabus - Bataclan - Macerata : la vera aritmetica del Terrore : La crescita dei partiti anti-immigrati, conclude Sassoon, non può essere spiegata unicamente con le preoccupazioni per l'economia. È legata piuttosto a fattori ideologici, alla percezione di un ...

Terrore su bus - interrogatorio convalida : 05.30 Si terrà oggi pomeriggio l'interrogatorio di convalida dell'arresto di Ousseynou Sy, il 47enne che due giorni fa ha dirottato un autobus con a bordo 51 bambini, dandogli poi fuoco. Subito dopo l'arresto, l'uomo ha ammesso ogni addebito. Nei suoi confronti le accuse sono sequestro di persona, strage, incendio, resistenza, con l'aggravante della finalità terroristica.

Terrore sul bus - il momento in cui l'autista riempie le taniche : Milano, 21 mar., askanews, - In questo filmato, diffuso dai carabinieri, si vede l'italo-senegalese Ousseynou Sy mentre riempie di benzina, presso un distributore di Madignano, in provincia di Cremona,...

Terrore sul bus - la telefonata al 112 fatta da uno degli studenti : Milano, 21 mar., askanews, - "Pronto signore, ci stanno rapendo in un pullman, ci minacciano con il coltello. Il prof è davanti, siamo tutti in ostaggio. Il guidatore ha un coltello in mano, veloce, c'...

Terrore bus : Di Maio - cittadinanza a Ramy : ANSA, - ROMA, 21 MAR - Dare la cittadinanza italiana per meriti speciali a Ramy, il tredicenne di origini egiziane che ieri ha nascosto il cellulare del sequestratore di San Donato Milanese avvisando ...

Il racconto di un'ora di Terrore sul bus sequestrato : Roma, 21 mar., askanews, - un'ora e un quarto con un coltello puntato alla gola. Tiziana Magarini, la collaboratrice scolastica a bordo del pullman dirottato ieri nel milanese, racconta i momenti di ...

San Donato Milanese - Terrore sul bus. L'autista Sy : 'Volevo usare bambini come scudo' : 'Volevo andare a Linate per prendere aereo e tornare in Africa' "Volevo andare a Linate per prendere un aereo e tornare in Africa e usare i bambini come scudo": così ha raccontato a chi lo ha ...

Bus sequestrato - la collaboratrice scolastica : “Era tranquillo poi mi ha puntato coltello alla gola. Un’ora di Terrore” : “E’ stata un’ora e un quarto di terrore. L’autista lo conoscevamo da un paio di mesi. Durante il viaggio di andata era tranquillo. Al ritorno inveve, appena siamo saliti, ha messo le catene alle porte per non farci uscire e puntandomi un coltello contro mi ha obbligato a legare i bambini, a spargere benzina e a coprire i finestrini del bus”. Così Magarini Tiziana, collaboratrice scolastica dell’Istituto ...

Terrore sul bus - a caccia del video : Ousseynou Sy , l'autista di origine senegalese arrestato dopo aver dirottato un bus con a bordo degli studenti di Crema, ha 'nascosto' i suoi guai all'azienda, secondo quanto emerge da fonti ...

Investigatori a caccia al video di Ouesseynou Sy. Cosa diceva l'autista del bus del Terrore : Investigatori e inquirenti che indagando sul caso di Ouesseynou Sy, l'autista che ha sequestrato e incendiato il bus con 51 ragazzi ed è stato arrestato mercoledì, stanno cercando di acquisire il ...

Terrore su bus a caccia del video di Sy : 12.08 Investigatori e inquirenti che indagano sul caso di Ouesseynou Sy, autista a che ha sequestrato e incendiato il bus con 51 ragazzini ed è stato arrestato ieri, stanno cercando di acquisire il video-manifesto postato dall'uomo sul suo canale privato di una piattaforma web e inviato ai suoi conoscenti in Italia e in Senegal. Nel filmato l'uomo spiegava le ragioni del suo 'gesto eclatante' contro le politiche migratorie italiane. Del video ...

Terrore sul bus a Milano - pm : ha agito per la strage dei migranti : Roma, 21 mar., askanews, - È accusato di strage, sequestro di persona, incendio e resistenza, con l'aggravante di aver agito con finalità di terrorismo Ousseynou Sy, il 47enne di origini senegalese ...

Terrore bus : caccia al video di Sy : ANSA, - MILANO, 21 MAR - Investigatori e inquirenti che indagando sul caso di Ouesseynou Sy, l'autista che ha sequestrato e incendiato il bus con 51 ragazzi ed è stato arrestato ieri, stanno cercando ...