Tennis | Roland Garros 2019 | il montepremi aumenta dell’8% Guadagno consistente per chi

(Di venerdì 22 marzo 2019) La lettura deldelsi mette subito sotto la lente d’ingrandimento per un particolare: ci saranno molti aumenti, alcuni anche significativi, rispetto all’edizione 2018 del secondo Slam dell’anno.In particolare, è previsto un aumento generale deldell’8%: quest’anno, infatti, ammonterà a 42.6 milioni di euro. Tuttavia, un po’ tutti i turni, sia in singolare che in doppio e anche nelle qualificazioni, porteranno aiti maggiori entrate. Già nei tre turni che servono per accedere al tabellone principale i giocatori godranno di un aumento del 14.29% degli incassi, con 24.000 euro per chi vince la terza e decisiva partita. Inoltre, per chi perde nel primo turno del main draw, è previsto un assegno di 46.000 euro, superiore del 15% rispetto a quello di un anno fa.Il vincitore, inoltre, guadagnerà oltre due ...

