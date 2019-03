Tendenza a 15 giorni | TENDENZA METEO - Fine marzo e inizio aprile con stabilità su mezza

abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 22 marzo 2019) Roma - In vista delladel mese, e con l'di, l'alta pressione continuerà a insistere sul comparto centro-occidentale europeo, interessando di fatto anche buona parte d'Italia. Dopo un fugace fronte freddo atteso tra lunedì e martedì (25-26), che sfilerà piuttosto rapidamente sul nostro Paese, il tempo proseguirà a mantenersi stabile e asciutto neisuccessivi. Solo al Sud potranno esserci residui disturbi, per il rientro delle correnti di grecale legate alla suddetta perturbazione, che insisterà tra i Balcani e il comparto ellenico. Le temperature torneranno a salire, dopo un temporaneo brusco calo, atteso soprattutto in quota e lungo i settori adriatici a metà della prossima settimana. L'anticiclone sull'Ovest europeo, sempre troppo invadente, continuerà di fatto a bloccare le piovose ...

