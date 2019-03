Tav | Conte | a Macron parlato di costi

Tav - Conte 'Riequilibrare i costi - condiviso un metodo'. Macron 'Non ho tempo da perdere'. E poi 'Non possiamo ignorare impegni con l Ue' : Cronaca Tav, il 6 aprile in piazza anche imprese e sindacati con "madamine" e associazioni Un altro tema affrontato con il Capo dell'Eliseo è quello dei terroristi ancora latitanti in Francia: '...

Tav - Conte dopo il bilaterale con Macron : “Abbiamo condiviso un metodo”. Fonti Eliseo : “Impegno della Francia è chiaro” : Per il premier Giuseppe Conte è stato un incontro “buono e proficuo“, in cui si è parlato “anche” di Tav e “abbiamo condiviso un metodo“, spiega al termine del bilaterale avuto questa mattina con Emmanuel Macron. Il presidente francese invece ha preferito il silenzio stampa. Sono Fonti dell’Eliseo a riferire all’Ansa che l’impegno della Francia sulla Torino-Lione è chiaro, soprattutto finanziario e ...

Macron spazientito con l'Italia sulla Tav - Conte deve ricucire : "Condiviso un metodo" : La Tav "è un problema 'italo-italien'" e "ogni volta che ci sono dei temi di divisione nazionale o domestici di un paese al Consiglio europeo si perde del tempo e io non ne ho molto da perdere". E' notte quando Emmanuel Macron 'spara' questa dichiarazione in vista del bilaterale con Giuseppe Conte stamattina a Bruxelles,a margine del Consiglio europeo. Non proprio un buon viatico per l'incontro di oggi all'Hotel Amigo della capitale ...

Tav : Conte - Macron duro con l'Italia? Solo per evitare pressioni : Le dure frasi pronunciate ieri da Macron sull'Italia riguardo la Tav? "Macron - risponde ai cronisti il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte al termine dell'incontro avuto con il presidente francese - mi ha spiegato che siccome ha visto che in Italia le forze politiche sono molto coinvolte e hanno preso posizioni diametralmente opposte voleva evitare di lasciarsi coinvolgere in un dibattito politico interno, per evitare la pressione che gli ...

Tav - tensione Roma-Parigi. Conte : "Riequilibrare i costi". Macron : "Non ho tempo da perdere" : Il bilaterale a Bruxelles a margine del Consiglio europeo. L'attacco dell'Eliseo nella notte a poche ore dal primo faccia a faccia dopo lo scontro diplomatico sui gilet gialli. L'Italia ha ancora cinque mesi e mezzo per ritirare i bandi avviati sull'opera senza pagare penali

Cina a cena - Tav a colazione : il menu di Giuseppe Conte a Bruxelles : Cina a cena, tav a colazione. Non è un gioco di parole ma il 'menu' politico di Giuseppe Conte qui a Bruxelles, all'ultimo consiglio europeo di questa legislatura prima delle europee. Ultimo in teoria, in realtà. Perchè la Brexit - si ancora la Brexit - potrebbe indurre i leader a riconvocarsi in via straordinaria la prossima settimana, ma di questo parleremo dopo. Intanto per il capo del governo italiano questo vertice Ue ...

