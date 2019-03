È disponibile MIUI 10 Global Beta 9.3.21 con Tante novità - ma non per tutti : Xiaomi pubblica la versione 9.2.21 di MIUI 10 Global Beta, con molte novità, ma ci sono alcuni esclusi davvero eccellenti. L'articolo È disponibile MIUI 10 Global Beta 9.3.21 con tante novità, ma non per tutti proviene da TuttoAndroid.

Da oggi 19 marzo novità per il codice della strada 2019 per guida con telefono? Le Tante imprecisioni del messaggio social : Da oggi 19 marzo entra in vigore un nuovo codice della strada 2019? Nelle scorse ore una catena più che virale ha colpito WhatsApp ma anche Facebook Messenger ma, come accaduto anche in passato, la notizia va decisamente smentita, anche se contiene qualche verità (pur con altrettante imprecisioni). Allo stato dei fatti (in questo martedì quasi primaverile), per gli automobilisti non cambia nulla. Semmai alcune norme restano sempre valide e ...

Made in Sud – Nuova edizione con Tante novità. Stefano De Martino alla conduzione. : Nell’inedita collocazione del lunedì sera, in prima serata su Raidue torna la comicità di “Made in sud” , con una Nuova edizione composta da sette puntate, rigorosamente in diretta dagli studi Rai di Napoli e contante novità. La conduzione è affidata a Stefano De Martino e Fatima Trotta, con la partecipazione straordinaria di Elisabetta Gregoraci […] L'articolo Made in Sud – Nuova edizione con tante novità. Stefano De Martino ...

Google Chrome per Android si aggiorna alla versione 73 con Tante piccole novità : Il roll out della versione 73 di Google Chrome per Android è partito. tante le novità che approdano col nuovo aggiornamento che riguardano i download, l'Omnibar e la modalità Risparmio dati, fra le altre cose. L'articolo Google Chrome per Android si aggiorna alla versione 73 con tante piccole novità proviene da TuttoAndroid.

L'oroscopo del 14 marzo : novità per il Cancro - giovedì imporTante per Pesci e Gemelli : Non mancano sorprese nelL'oroscopo di giovedì 14 marzo 2019. SI prospettano delle ore piene di novità interessanti ma non per tutti. Sarà una giornata importante oppure di quelle sottotono? Scopriamolo subito attraverso le previsioni delle stelle per tutti i 12 segni dello zodiaco. Oroscopo del giorno 14 marzo, previsioni da Ariete a Vergine Ariete: dovete avere più fiducia in voi stessi e farvi coinvolgere maggiormente nel lavoro. Rinunciate a ...

HAT Pavia-Sanremo 2019 : seconda edizione con Tante novità : La HAT SERIES 2019 apre la sua stagione il prossimo 17 maggio con la Pavia-Sanremo, giunita alla sua 2^ edizione. La storica cittadina lombarda accoglierà i motociclisti pronti ad affrontare un nuovo magnifico viaggio-avventura in moto, che da lì li porterà a Sanremo percorrendo una rete di vie minori, poco trafficate, e “strade bianche”, scoprendo […] L'articolo HAT Pavia-Sanremo 2019: seconda edizione con tante novità sembra essere il ...

Atletica : Tante novità dalla IAAF. Cancellata la 50 km di marcia dopo Tokyo 2020 : Arrivata la decisione definitiva: la 50 km di marcia non sarà più nel programma olimpico e mondiale per quanto riguarda l’Atletica. La gara più lunga del programma, che spesso e volentieri ha esaltato i colori italiani (tre ori olimpici per il Bel Paese) scompare definitivamente dopo i Giochi di Tokyo 2020: oggi l’ufficialità arrivata da un consiglio della Federazione Internazionale, la IAAF. Una scelta che comunque farà discutere a ...

Cambia il loot di Anthem : BioWare promette Tante novità nei prossimi mesi : Il sistema di loot di Anthem è solo una delle tante criticità che purtroppo affliggono il nuovo videogame realizzato da BioWare. Disponibile dallo scorso 22 febbraio su PC, PlayStation 4 e Xbox One, lo shooter dalle componenti ruolistiche da giocare e vivere online non è riuscito ad ora a mantenere tutte le promesse. Non solo dal punto di vista squisitamente tecnico - vi abbiamo spiegato perché in questo articolo a tema -, ma anche ...

Spazio - l’astronauta Samantha Cristoforetti : “La Crew Dragon è una novità imporTante - soprattutto per gli Stati Uniti” : “Viaggeremo più comodi e lavoreremo meglio“: lo ha dichiarato l’astronauta Samantha Cristoforetti in un’intervista a Repubblica, in riferimento al viaggio della Crew Dragon SpaceX, che ha concluso con successo il suo primo volo di prova rientrando sulla Terra dopo avere attraccato autonomamente alla Stazione Spaziale Internazionale. “La Crew Dragon è una novità importante, soprattutto dal punto di vista degli Stati ...

Skype - videoregistrazione in hd e Tante altre novità anche senza app : (Foto: Microsoft) Buone notizie per gli utenti Skype che utilizzano la versione web della popolare app di chiamate e messaggistica. La piattaforma si è infatti aggiornata in queste ore guadagnandosi un design tutto nuovo e numerose novità dal punto di vista tecnico e delle funzionalità offerte. La più significativa è probabilmente la possibilità di effettuare videochiamate in alta definizione, che permettono di parlare e farsi vedere più ...

Gruppo FCA - Tante novità anche per le flotte aziendali : A commentare la ridda di novità di casa FCA a Ginevra anche Alessandro Grosso, direttore vendite flotte & business del Gruppo per l'Emea, "elettrizzato" perché "abbiamo proposto al mercato cose diverse". Adatte a tutte le stagioni, insomma. anche ovviamente per le flotte che, in attesa dei modelli elettrificati di tutte le Case, "perché a oggi l'offerta è molto alto di gamma", sottolinea, prediligono ancora i ...

