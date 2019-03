Stramilano Half Marathon – Quanti campioni dall’Africa | tutti i protagonisti della Mezza

sportfair

(Di venerdì 22 marzo 2019) Atletica,: idi domenica Nelladi domenica 24 marzo sarà ancora l’Africa a rivestire il ruolo di prima attrice. In campo maschile è atteso il keniano Jairus Kipchoge Birech, atleta da 7:58.41 sui 3000 metri siepi (specialità in cui fu quarto ai Mondiali di Pechino 2015) ma anche due volte vincitore (2016 e 2019)Cinque Mulini. Con il pettorale numero 1 scatterà però Fredrick Moranga(Kenya), un PB annunciato da 1h01:20 realizzato proprio in occasione del successo alla2017. Altri keniani da seguire sono il vincitoreprova di Campionato di Società di cross a Venaria Reale PaulTiongik (GP Parco Alpi Apuane), un altro protagonista al ParcoMandria come Joel Maina Mwangi (Dinamo Sport), il re del Campaccio 2018 JamesKibet e James Murithi Mburugu, già più volte ...

