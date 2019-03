ilfogliettone

(Di venerdì 22 marzo 2019) Vincere al gioco potrebbe non essere una buona notizia per chi ha ottenuto ilo la pensione di. Con una novita' introdotta durante l'esame alla Camera e' ora previsto che "la perdita dei requisiti si verifica anche nel caso di acquisizioni di somme" sopra gli importi previsti "a seguito di donazione successione o vincite". L'importo e' di 6.000e sale di 2.000per ogni componente della famiglia, fino ad un massimo di 10.000. Il superamento della soglia deve essere comunicato entro 15 giorni. Prima all'opposizione, ora come forza di maggioranza, i Cinquestelle hanno fatto della lotta al gioco d'azzardo una vera e propria battaglia. E cosi' ogni provvedimento su cui i pentastellati hanno finora lavorato ha piu' o meno in evidenza interventi contro il gioco, considerato una vera e propria piaga sociale causa di dipendenza, poverta' ed ...

ilfogliettone : Stop giochi, addio reddito di cittadinanza se si vincono 6.000 euro - - RedAllblack : @GreenMidnight1 @AdamSic58 Per giocare così devi avere una difesa veloce...e la nostra proprio non lo è in nessuno… - Xeno221Boy : Giochi di Pessimo Gusto - EP38 STOP THE INVASIONE -