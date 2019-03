Stefano Iacobone | morto a 31 anni l' ex campione di nuoto

Stefano Iacobone è morto. L'ex campione di nuoto aveva 31 anni : Il mondo del nuoto piange Stefano Iacobone . L'ex campione italiano nei 100 farfalla aveva 31 anni . La scorsa notte la sua auto è sbandata sulla statale 42 che porta verso Castel Rozzone e Arcene, a Treviglio in provincia di Bergamo.A riferirlo è la Federazione italiana nuoto in un comunicato. Nel violento impatto contro la carreggiata, il delfinista è morto tragicamente nonostante l'arrivo dei soccorsi della Croce Rossa di ...

Stefano Iacobone - morto l’ex azzurro di nuoto : fu campione italiano nel 2009 : Il mondo del nuoto è in lutto per la morte di Stefano Iacobone, 31 anni, che ha perso la vita in un incidente stradale la scorsa notte sulla statale 42 che porta verso Castel Rozzone e Arcene, a Treviglio, in provincia di Bergamo. A riferirlo è la Federazione italiana nuoto, in una nota. L’auto è sbandata (l’ipotesi è un colpo di sonno) finendo fuori strada. L’impatto contro il guardrail è stato violento e il delfinista è morto ...