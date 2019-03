eurogamer

(Di venerdì 22 marzo 2019) A quanto pare(nuovosci-fi di) verrà mostratoil prossimo E3 ma un recente sondaggio pubblicato dalla compagnia farebbe pensare che non bisognerà necessariamente attendere così tanto.Come riporta Gamesradar,ha infatti pubblicato un sondaggio sul suo profilo Twitter, in cui presenta una lista di titoli e chiede a tutti i futuri spettatori del PAXquale di essi attendono maggiormente. E'interessante notare come oltre a titoli come Rage 2 e DOOM Eternal compare anche. Nel sondaggio viene però specificato che non tutti i titoli presenti nella lista saranno mostratiGame Days, che si terrannoil PAX. Visto che per il momento stiamo parlando di pura speculazione, vi invitiamo a prendere le informazioni riportate in questa news come un semplice rumor."Grazie per il tuo interesse sugli imminenti ...

