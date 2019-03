Stadio della Roma | indagato Frongia | fedelissimo di Raggi 

Stadio della Roma - De Vito non risponde ai magistrati. Frongia indagato : Si allarga il terremoto giudiziario che sta travolgendo la Giunta capitolina. Dopo l'arresto ieri del presidente dell'Assemblea Marcello De Vito, oggi la notizia che l'assessore allo Sport del Comune ...

Stadio della Roma - Baldissoni conferma che l'iter andrà avanti : Una determinazione che però, finora, si è troppe volte scontrata con il vento contrario della realtà politica e burocratica capitolina, che rischia di mettere in serio pericolo, per l'ennesima volta, ...

Tottenham - il nuovo Stadio come casa della NFL a Londra : Il nuovo stadio del Tottenham si prepara a diventare una “casa permanente” per la NFL al di fuori degli Stati Uniti, con la speranza di ospitare un giorno anche il Super Bowl. come riporta “SportsProMedia”, il capo dello sviluppo del business, Aidan Mullally, ha dichiarato che il nuovo stadio da 62.000 posti è stato costruito […] L'articolo Tottenham, il nuovo stadio come casa della NFL a Londra è stato realizzato da Calcio e ...

Stadio della Roma : l'assessore Frongia del M5S è indagato per corruzione : Le inchieste giudiziarie scuotono paurosamente il Campidoglio e la giunta della sindaca Virginia Raggi che, dopo il caso di Marcello De Vito, deve affrontare oggi la notizia che anche l'assessore allo sport, Daniele Frongia, è sotto accusa per corruzione, nell'ambito dell'inchiesta della procura capitolina sulla costruzione del futuro Stadio dell'A.S. Roma. Daniele Frongia indagato per corruzione Daniele Frongia, assessore allo sport della ...

La rassegna stampa di giovedì 21 marzo - le prime pagine : Icardi e lo scandalo dello Stadio della Roma in primo piano [FOTO] : 1/4 ...

Stadio della Roma Baldissoni : “Il progetto procede è un diritto acquisito” : Stadio della Roma Baldissoni – Il presidente dell’Assemblea capitolina Marcello De Vito da questa mattina è nel carcere Romano di Regina Coeli per corruzione e traffico di influenze illecite: per la procura di Roma e per il gip Maria Paola Tomaselli avrebbe messo a disposizione la sua funzione e sfruttato la sua rete di conoscenze […] L'articolo Stadio della Roma Baldissoni: “Il progetto procede è un diritto ...

De Vito arrestato - crolla l’opposizione interna alla Giunta Raggi. Ora l’incognita è l’iter per il nuovo Stadio della Roma : Il Campidoglio trema, ma Virginia Raggi spingerà per andare avanti. Almeno per ora. Servirà un confronto con la maggioranza e con i vertici pentastellati. E per questo le prossime 72 ore saranno decisive. Ma se è vero che qualcuno spinge per una “soluzione-Polverini” (la governatrice del Lazio che nel 2012, dopo l’esplosione dello scandalo sui rimborso, andò in Consiglio regionale a dimettersi al grido di “ve manno a casa tutti”), è altrettanto ...

"Pensare che De Vito era contrario allo Stadio della Roma..." : "Pensare che De Vito, da quel che mi ricordo, era addirittura contrario alla costruzione dello stadio della Roma...". Paolo Berdini osserva con amarezza e dolore questa ennesima Caporetto giudiziaria, politica e morale della città di Roma, dopo l'arresto per corruzione del presidente del consiglio comunale capitolino, Marcello De Vito, M5s. Berdini per poco più di sei mesi è stato l'assessore all'Urbanistica della giunta ...