Special Olympics | le gare speciali dei ragazzi italiani

Veronica Paccagnella - la campionessa-guerriera con sindrome di Down trionfatrice agli Special Olympics : È stata lei la stella degli Special Olympics di Abu Dhabi: Veronica Paccagnella, ginnasta azzurra con sindrome di Down che ha conquistato quattro medaglie e lasciato a bocca aperta pubblico e giudici. Veronica, originaria della provincia di Padova, ha solo 17 anni ma può contare su una grande determinazione, come dimostrano le sue dichiarazioni riportate dal Corriere della Sera:"Da piccola dicevo di essere 'ammalata' di sindrome di ...

Mondiali Special Olympics – Termina la rassegna iridata : azzurri in arrivo a Fiumicino : Chiusi i Giochi Mondiali Special Olympics di Abu Dhabi: le medaglie racchiudono storie di atleti. Domani la Delegazione italiana rientrerà a Roma, alle ore 13.05 all’aeroporto di Fiumicino “Questa medaglia rappresenta per me tutti gli sport che ho fatto” – dice oggi Gabriele Savà, atleta Special Olympics con la sua medaglia d’argento ai Giochi Mondiali di Abu Dhabi – “E’ una medaglia ...

Chiusi i Giochi Mondiali Special Olympics ad Abu Dhabi. Bronzo Azzurro nella pallacanestro unificata : Particolare rilievo in tal senso, ha assunto lo sport unificato che ha coinvolto negli sport di squadra, atleti con e senza disabilità intellettive. I Mondiali Special Olympics si sono tenuti per la ...

Chiusi i Giochi Mondiali Special Olympics di Abu Dhabi : Abu Dhabi, 21 Marzo 2019 – “Questa medaglia rappresenta per me tutti gli sport che ho fatto” – dice oggi Gabriele Savà, atleta Special Olympics con la sua medaglia d’argento ai Giochi Mondiali di Abu Dhabi – “E’ una medaglia condivisa, i miei compagni di squadra mi hanno permesso di vincerla, insieme a loro” – “E’ una vittoria eccome, ho conosciuto tante belle ...

VIDEO Matt Millett segna un canestro da 23 metri - che spettacolo agli Special Olympics : canestro davvero pazzesco durante USA-Canada, match valido per gli Special Olympics che si stanno disputando ad Abu Dhabi. Il derby nordamericano, andato in scena durante i Giochi riservati ad atleti con sindrome di down, ha visto lo show di Matt Millett che è andato a segno da addirittura 23 metri! Una realizzazione a tutto campo da vero fenomeno. Di seguito il VIDEO del canestro di Matt Millett agli Special Olympics. canestro Matt ...

Special Olympics - l’emozione di Devis D’Arpino medaglia di bronzo negli 800 metri : “Come pesa! Non ci credo nemmeno” : Da Latina alla medaglia di bronzo mondiale negli 800 metri: Devis D’Arpino ha realizzato il suo sogno, conquistando il podio nel sesto e ultimo giorno di gare ufficiali dei Giochi Mondiali Special Olympics di Abu Dhabi. Hanno partecipato 7mila atleti provenienti da 190 Nazioni, in 115 hanno vestito la maglia azzurra rappresentando il nostro Paese all’evento sportivo e umanitario più importante del 2019. Devis corre sempre, sei giorni ...

Mondiali Special Olympics – Splendida medaglia per Federico Badessi ad Abu Dhabi : Ai Mondiali Special Olympics Federico Badessi conquista la medaglia, la fiducia in se stesso e negli altri. Pioggia di medaglie nel quinto giorno di gare, ma il valore più prezioso risiede sempre nelle storie di vita degli atleti Quinto giorno di gare ufficiali per i 7mila atleti provenienti da 190 Nazioni per i Giochi Mondiali Special Olympics di Abu Dhabi. In 115 vestono la maglia azzurra rappresentando il nostro Paese all’evento ...

L’Azzurro che trionfa ai Giochi Mondiali Special Olympics di Abu Dhabi [FOTO] : Quarto giorno di gare ufficiali per i 7mila atleti provenienti da 190 Nazioni. In 115 vestono la maglia azzurra rappresentando il nostro Paese all’evento sportivo e umanitario più importante del 2019. Sul podio oggi c’è Alessia Filippi, medaglia d’oro nelle bocce. Alessia è unì’atleta molto ambiziosa. Nel 1991 inizia il suo meraviglioso percorso sportivo con la pallacanestro grazie all’’associazione Pandha, che ...

Special Olympics - la storia di Martina Vismara : “Quando gareggio mi sento libera - felice di rappresentare l’Italia” : Il valore più prezioso nel mondo Special Olympics va oltre il colore della medaglia vinta e risiede nelle storie di vita che ogni atleta in gara può raccontare. Tra i 115 Azzurri c’è Martina Vismara che ha solo 13 anni ed è l’atleta più giovane delle delegazione italiana ai Giochi Mondiali in corso ad Abu Dhabi. Si impegna molto nello studio così come nello sport che pratica ormai da tre anni con la Polisportiva Sole di Lissone. ...

Gerald Mballe - l’atleta che ha rischiato di non partire per i Giochi Mondiali Special Olympics [FOTO] : Un ragazzo che ha viaggiato tanto nella sua vita e che ha rischiato di non partire per i Giochi Mondiali di Abu Dhabi. Non ha potuto farlo due giorni fa con la delegazione italiana ma da oggi ne fa parte. La sua è una storia incredibile e questo è un lieto fine che merita davvero. E’ una storia che meriterebbe una pagina su tutti i giornali, quella raccontata su Facebook da Alessandra Palazzotti, il Direttore Nazionale di Special ...

Special Olympics : azzurri in partenza salutati a Fiumicino : Settemila i partecipanti provenienti da ogni angolo del mondo, in rappresentanza di 170 Paesi, impegnati in 24 discipline sportive. A seguire la manifestazione, 500mila spettatori. Ventimila, inoltre,...

Giuseppe Conte : “mi impegno affinchè il grande pubblico possa conoscere meglio Special Olympics” : Alla vigilia della partenza la Delegazione Italiana dei Giochi Mondiali Special Olympics oggi, alle ore 13.00, è stata accolta presso la Sala della Lupa, al Palazzo Montecitorio. Sono intervenuti: Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte : “Sono sicuro che questa sarà un’esperienza meravigliosa per quanto riguarda la vostra crescita sportiva e personale, lo vedo nei vostri volti e nei vostri sorrisi. Il Governo – ha assicurato ...

Una festa azzurra dello sport al CONI con Malagò - Pancalli - Moratti e Bonolis alla viglia della partenza per i Mondiali Special Olympics di Abu Dhabi [FOTO] : Un momento sportivo denso di profonda umanità è quello vissuto questa mattina al CONI in occasione della conferenza stampa di presentazione della Delegazione Italiana in partenza per i Giochi Mondiali Special Olympics di Abu Dhabi. 157 Azzurri, di cui 115 atleti con e senza disabilità intellettive, hanno riempito il Salone d’onore ascoltando il saluto del Presidente Giovanni Malagò: “E’ impressionante vedere come siete cresciuti, ...

Malagò - Special Olympics scommessa vinta : ANSA, - ROMA, 7 MAR - "E' impressionante vedere come siete cresciuti, agli albori questo progetto sembrava una scommessa e invece questa grande famiglia che ha avuto lungimiranza. Gli Special Olympics ...