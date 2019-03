Spazio | lancio Prisma | il commento del commissario dell' Asi

Spazio : “E’ prossimo il primo lancio del 2019 del Vega - porterà in orbita PRISMA” : “E’ prossimo il primo lancio del 2019 del Vega: il lanciatore leggero di Arianespace porterà in orbita il satellite di osservazione della Terra Prisma per conto di Asi il 21 marzo. E’ il nostro terzo volo quest’anno“: lo ha scritto su Twitter il CEO di Arianespace, Stéphane Israel, confermando quindi la data di lancio del satellite PRISMA dell’Agenzia Spaziale Italiana. Il lancio programmato dalla base ...

Spazio - tutto pronto per il lancio di «Prisma» - il satellite italiano chiavi in mano : ... dalla sua orbita, a circa 620 chilometri di quota, osserverà la Terra con una strumentazione elettro-ottica estremamente innovativa sfruttando il sensore iperspettrale operativo più potente al mondo.

Spazio : il lancio del satellite PRISMA in programma nella notte tra 21 e 22 Marzo : E’ ora fissato per le 02:50 del mattino (ora italiana) della notte tra il 21 e il 22 Marzo, il liftoff del satellite italiano, PRISMA. Acronimo di “PRecursore IperSpettrale della Missione Applicativa”, PRISMA è una missione prototipale dell’Agenzia spaziale italiana sviluppata per testare tecnologie iperspettrali per l’osservazione della Terra. Si tratta di un satellite innovativo dotato di una strumentazione elettro-ottica, in grado di ...

Spazio : conclusa fase cruciale di test - Cheops pronto al lancio : Spiccherà il volo questo autunno il telescopio spaziale Cheops, nuova missione europea destinata alla ricerca di esopianeti. L’annuncio arriva dall’Esa, che dopo la conclusione di una fase cruciale di test ha dichiarato il satellite pronto al lancio. Il percorso per arrivare a questo punto è stato lungo e non privo di ostacoli: per ben cinque anni – riporta Global Science – Cheops è stato sottoposto a ogni genere di prova, da ...

Spazio : rinviato il lancio di PRISMA - il satellite iperspettrale dell’ASI : L’Agenzia Spaziale Italiana rende noto che “il lancio del satellite PRISMA, previsto per il 14 marzo, è stato rinviato di alcuni giorni in attesa del completamento di tutte le procedure di controllo che coinvolgono il team in Guyana (ESA, Cnes, Arianespace e Avio). La decisione nasce nell’interesse della sicurezza e dell’affidabilità del lancio; tutte le attività europee di review sono molto rigorose e in alcuni casi richiedono tempi ...

Spazio : la Soyuz MS-12 sulla piattaforma di lancio [GALLERY] : 1/18 AFP/LaPresse ...

Samsung ha spedito dieci Galaxy S10 nello Spazio per festeggiare il lancio dei nuovi flagship : Per festeggiare il lancio di Galaxy S10, la divisione malesiana di Samsung ha spedito dieci esemplari del nuovo smartphone nello spazio. L'articolo Samsung ha spedito dieci Galaxy S10 nello spazio per festeggiare il lancio dei nuovi flagship proviene da TuttoAndroid.

Spazio - a Baikonur i preparativi per il lancio della Soyuz Ms-12 : Baikonur, 6 mar., askanews, - Sono in via di ultimazione, nella base spaziale russa di Baikonur, in Kazakhstan, i preparativi per il lancio della navetta Soyuz Ms-12 con a bordo i componenti della ...

Spazio - il satellite Prisma dell'Asi si avvicina al lancio : Roma, 26 feb., askanews, - L'orologio del countdown è sempre più vicino al go per il decollo del satellite dimostrativo italiano Prisma. Il lancio è programmato quando in Italia saranno le 2.50 di ...

Spazio : meno di 3 settimane al lancio di PRISMA - osserverà la Terra utilizzando la banda iperspettrale : L’orologio del countdown è sempre più vicino al go per il decollo del satellite dimostrativo italiano PRISMA. Il lancio è programmato quando in Italia saranno le ore 02:50 di mattina del 15 marzo dalla base spaziale europea di Kourou nella Guiana Francese utilizzando il lanciatore VEGA. Il decollo, precedentemente previsto nella notte tra l’8 ed il 9 marzo, è stato rinviato di una settimana a causa della riprogrammazione di tutte le attività di ...

Spazio - stanotte lancio della prima sonda lunare israeliana : Tel Aviv, 21 feb., askanews, - La prima sonda lunare israeliana - finanziata da fondi privati - verrà lanciata questa notte, le 3.45 di venerdì ora italiana, da Cape Canaveral su un vettore Falcon 9 ...

Spazio - il 14 marzo nuovo lancio Soyuz verso la Iss : Mosca, 21 feb., askanews, - Il cosmonauta Aleksey Ovchinin e l'astronauta Nick Hague si sono detti "pronti" per il lancio alla volta della Iss, in programma il 14 marzo, dopo il fallimento dell'...

Spazio - Israele : il 22 Febbraio il lancio della navicella “Bereshit” verso la Luna : E’ in programma il 22 Febbraio il lancio da Cape Canaveral (USA) della navicella spaziale israeliana “Bereshit“: dovrebbe atterrare l’11 Aprile sulla Luna dopo aver compiuto un tragitto complessivo di 6.5 milioni di km. Una volta raggiunta la collocazione definitiva “Bereshit” (Genesi, in ebraico) condurrà rilevazioni sui campi magnetici del nostro satellite. In una conferenza stampa tenutasi oggi a Tel Aviv, ...