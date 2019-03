(Di venerdì 22 marzo 2019) Continua ildel Movimento 5 Stelle nei. Una rilevazione di Euromedia Research prende in considerazione le intenzioni di voto in vista delle elezionie i Cinque Stelle si attestano al didel 20%, per la prima volta dopo anni. Vengono staccatidal Pd, ora un punto sopra. La Lega rimane primo partito con netto vantaggio su tutti gli altri.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...