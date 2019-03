Snowboard – Presentati a Salice i Campionati italiani assoluti di Piancavallo 2019

sportfair

(Di venerdì 22 marzo 2019)di. A Sacile si é tenuta la presentazione ufficiale dell’evento. In arrivo atleti anche dalla Cina, Corea e Giappone Venerdì 22 marzo, la sala del ballatoio Biglia del Palazzo Ragazzoni-Flangini di Sacile ha ospitato la presentazione ufficiale deidiche si terranno dal 25 al 31 marzoA prendere la parola, per primi, sono stati i presidenti dello sci club 5 Cime e sci club Sacile, in qualità di organizzatori della manifestazione. Riccardo Muz (5 Cime) si é detto onorato di poter far parte del comitato esecutivo. Abbiamo accettato l’invito che ci é pervenuto dal presidente del Sacile, Carlo Camilotti, di essere parte integrante dell’organizzazione di questo importante evento sportivo. Per noi, come sodalizio, sarà un’opportunità di crescita ed ...