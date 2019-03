Snam | Fincantieri | Eni e Ansaldo Gli accordi sull' asse Pechino-Roma

CDP presenta le liste per rinnovo cariche Snam - Italgas e Fincantieri : Cassa Depositi e Prestiti , CDP, ha annunciato le liste per il rinnovo delle cariche delle partecipate statali Snam , Italgas, Gruppo ENI , e Fincantieri , confermando in toto quelli della compagnia ...

Nomine Fincantieri - Snam e Italgas : Cdp conferma tutti gli Ad : Le ragioni del mercato più che quelle della politica hanno spinto la Cassa depositi e prestiti, Cdp, guidata da Fabrizio Palermo a confernare la guida di tre controllate di spicco come Fincantieri, Snam e Italgas, tutte tre quotate in Borsa, ...

Nomine pubbliche - Cdp approva liste per i vertici di Fincantieri - Italgas e Snam : confermati Bono - Gallo e Alverà : Nomine nel segno della continuità per la gestione di Fincantieri, Italgas e Snam, con un riconoscimento dell’azionista pubblico alla gestione degli amministratori delegati Giuseppe Bono, Paolo Gallo e Marco Alverà che verranno confermati per un nuovo mandato. L’indicazione è per una conferma anche del presidente di Fincantieri, Giampiero Massolo. Mentre Alberto Dell’Acqua sarà il nuovo presidente di Italgas (sostituendo Lorenzo Bini ...

Fincantieri - Snam e Italgas : confermati gli ad - assalto ai cda : MILANO - La continuità aziendale, come si dice in questi casi, è stata garantita con la conferma degli amministratori delegati. Cambia tutto il resto, a cominciare da alcuni presidenti. Lega e ...

Nomine : si chiude partita - verso riconferma Fincantieri - Snam e Italgas/Adnkronos : La deadline è, infatti, quella di dopodomani quando si riunirà il consiglio di amministrazione di Cdp per deliberare, d'intesa con il ministero dell'Economia, le liste di candidati. Sono, dunque, ...

Nomine : si chiude partita - verso riconferma Fincantieri - Snam e Italgas/Adnkronos : La deadline è, infatti, quella di dopodomani quando si riunirà il consiglio di amministrazione di Cdp per deliberare, d'intesa con il ministero dell'Economia, le liste di candidati. Sono, dunque, ...