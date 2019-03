Ginnastica - Simone Biles annuncia il ritiro : “Lascerò dopo le Olimpiadi 2020 - il mio corpo cade a pezzi” : Simone Biles ha annunciato che si ritirerà al termine delle Olimpiadi di Tokyo 2020. La ginnasta più forte di tutti i tempi, la Reginetta indiscussa della Polvere di Magnesio che ha portato questo sport in una nuova dimensione, dovrebbe definitivamente appendere il body al chiodo dopo la rassegna a cinque cerchi che si disputerà tra poco più di un anno nella capitale nipponica. La 22enne statunitense, quattro volte Campionessa del Mondo nel ...

Simone Biles ruggisce al rientro : la Regina vince in Coppa del Mondo a Stoccarda : La Campionessa Olimpica e del Mondo non ha avuto problemi a demolire la concorrenza, il duello con Aliya Mustafina non è sostanzialmente esistito: la Zarina ha concluso addirittura al quinto posto , ...

Ginnastica - Simone Biles ruggisce al rientro : la Regina vince in Coppa del Mondo a Stoccarda - Mustafina quinta : Simone Biles è tornata più splendida che mai e ha dominato la Deutscher Pokal, seconda tappa della Coppa del Mondo 2019 di Ginnastica artistica riservata al concorso generale individuale. La Reginetta della Polvere di Magnesio ha scelto Stoccarda per il suo debutto stagionale, nella città tedesca che ospiterà i Mondiali a ottobre abbiamo assistito all’ennesimo show della più grande di tutti i tempi che ha giganteggiato senza dover strafare ...

Ginnastica - Simone Biles torna in gara! Domani show in Coppa del Mondo - duello da urlo con Aliya Mustafina : Simone Biles torna in scena dopo il lungo inverno e domenica 17 marzo gareggerà alla Deutscher Pokal, seconda tappa della Coppa del Mondo 2019 di Ginnastica artistica riservata al concorso generale. La Reginetta indiscussa della Polvere di Magnesio ha scelto la Porsche Arena di Stoccarda (Germania) per la sua prima uscita annuale, una decisione che può essere sicuramente legata al fatto che i prossimi Mondiali si disputeranno proprio in questo ...

Ginnastica - quando si torna in gara? Tra Coppa del Mondo e Serie A - Ferrari verso le Olimpiadi e il debutto di Simone Biles : calendario e date : La stagione della Ginnastica artistica è ormai entrata nel vivo, siamo reduci da due weekend intensissimi di gare con la prima tappa della Serie A e il Trofeo di Jesolo senza dimenticarci della Coppa del Mondo a Melbourne e dell’American Cup. Abbiamo festeggiato il ritorno vittorioso di Vanessa Ferrari in Australia, abbiamo ammirato le stelle nella Classicissima, abbiamo assistito al debutto tra le seniores delle Fate della classe 2003 ma ...