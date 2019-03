Siccità | fiumi e laghi agli sgoccioli | “Grande ‘sete’ nel bacino padano”

meteoweb.eu

(Di venerdì 22 marzo 2019) “La situazione idrologica del Paese si e’ capovolta nel giro di pochi anni, obbligando a nuove strategie infrastrutturali, iniziando dal Piano nazionale invasi di cui, grazie all’impegno del ministero delle Infrastrutture e di quello delle Politiche agricole e ambientali, stanno arrivando le convenzioni indispensabili all’avvio delle procedure di assegnazione dei primi 30 interventi; analogamente stanno per essere emanate le graduatorie degli interventi nell’ambito del Piano irriguo nazionale. La salvaguardia del patrimonio idrico, deve essere impegno comune verso una nuova civilta’ dell’acqua”.Cosi’ in una nota Francesco Vincenzi, presidente dell’Associazione nazionale dei consorzi per la gestione e la tutela del territorio e delle acque irrigue (Anbi) in previsione della Giornata mondiale dell’acqua. In concomitanza ...

