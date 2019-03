Si cerca la verità sulla morte di Imane Fadil | ma il legale della famiglia lascia

Ilaria Alpi : Mattarella - cercare la verità : "L'uccisione di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin lacera profondamente, a 25 anni di distanza, la coscienza civile del nostro Paese e suona drammatico monito del prezzo che si può pagare nel servire la ...

Palermo - è morta la mamma dell’agente Agostino. Augusta - simbolo della ricerca della verità : Sempre al fianco del marito Vincenzo nelle iniziative per fare luce sulla morte del figlio e della nuora

Nuovo Espresso - il nostro settimanale alla ricerca della verità : Il giornale si rinnova nella grafica e nei contenuti. La presentazione al teatro Argentina di Roma. Saviano: «I sovranisti vogliono la velocità, gli basta arrivare sui telefoni delle persone mentre l'Espresso è uno spazio di respiro» Nuovo Espresso, Damilano: "Un settimanale che è ricerca di verità, visione politica e un luogo"" Nuovo Espresso, Saviano: "Antidoto contro i produttori di fake news. Tempo fa la differenza""

Serena Mollicone - il padre : «Come per Cucchi si è cercato di nascondere la verità» : «Non conta chi ha sferrato il colpo decisivo, mia figlia è rimasta lì a terra 4-5 ore, poteva essere salvata e si scelse invece di lasciarla morire. Come per Cucchi si è cercato di nascondere la verità perché altri in caserma hanno sentito quello che accadeva, ma qui l’Arma si è riscattata con le nuove indagini e la determinazione di arrivare in fondo». Guglielmo, il padre di Serena Mollicone, racconta al Corriere della Sera tutta la sua rabbia, ...

Clerici e Amadeus alla ricerca della collocazione 'giusta' in palinsesto : verità o alibi? : Mentre Maria De Filippi prova in tutti i modi (da anni, invano) a lasciare il sabato sera per evitare che Amici si scontri nuovamente con Ballando con le stelle di Milly Carlucci, l'unica ad averla davvero impensierita (anche, talvolta, battuta) negli ultimi tempi, in Rai sembra continuare la gara per aggiudicarsi la collocazione di prima serata migliore in palinsesto. Se Antonella Clerici, in onda su Rai1 il venerdì sera con Sanremo Young, ...

