Serie A in Cina Intesa Figc-Pechino | gare campionato italiano in Asia | è polemica

Serie A in Cina - lo sdegno di Astorre (PD) : “E’ una follia - il governo intervenga” : Fa rumore la notizia rimbalzata quest’oggi, pubblicata dal Financial Times, in merito al progetto di far disputare una partita del campionato italiano in Cina al centro degli accordi tra China media Group e i vertici del calcio italiano. A questo proposito si è espresso su Facebook il senatore del Pd Bruno Astorre, che ha manifestato tutta la sua indignazione verso una scelta senza precedenti: ”Se la notizia di giocare una ...

La Serie A trasloca in Cina - la politica insorge : “è una follia” : Il PD ritiene una follia quella di giocare una partita del campionato di calcio di Serie A in Cina ”Se la notizia di giocare una partita del campionato di calcio di Serie A in Cina venisse confermata sarebbe una follia. Il governo smentisca o intervenga per fermare questo progetto che è uno schiaffo a milioni di tifosi, oltre che al Paese’‘. Lo scrive in un post su facebook il senatore del Pd Bruno Astorre in merito a ...

Accordo tra la Figc e la Lega Serie A con il governo cinese : gare ufficiali in Cina : Figc e Lega Serie A hanno trovato un Accordo con il governo cinese per disputare alcune gare di campionato in Cina Nell’incontro ‘bilaterale’ che si svolgerà domenica alle 13,30 in Federcalcio tra la Figc e la Lega Serie A con il governo cinese saranno affrontati vari temi, contenuti nella lettera di intenti, che sarà discussa con la deLegazione di Pechino, in cui si fa riferimento a “gare ufficiali” da ...

Accordo Italia-Cina : la - difficile - idea di espatriare la Serie A : Appassionato di calcio, Xi Jinping ha in mente un piano ad ampio raggio per trasformare la Cina in una potenza calcistica capace di ospitare e vincere la Coppa del mondo.

Il Financial Times : “L’Italia tratta con Xi per la Serie A in Cina e fa innervosire l’Europa e il G7” : Sarà approvato un piano commerciale Il Financial Times pubblica una notizia a dir poco interessante. La visita in Italia del presidente cinese Xi Jingpi è anche l’occasione per mettere a punto scambi economici riguardanti il calcio. trattativa che – sempre secondo l’informatissimo articolo del prestigioso quotidiano economico-finanziario – ha fatto innervosire non poco gli altri Paesi europei. Scrive l’Ft che la ...

Xi Jingping a Roma - verso uno storico accordo per disputare alcune partite di Serie A in Cina [DETTAGLI] : Dalla Supercoppa in Arabia Saudita a una gara del campionato di Serie A in Cina. E’ questa, secondo il Financial Times, l’ipotesi che si sta facendo strada e che potrebbe diventare concreta in questi giorni, in occasione della visita del presidente della Repubblica Popolare Cinese, Xi Jinping, in Italia. Secondo FT Lega A e Federcalcio sono in trattativa con i dirigenti del China Media Group per esportare una partita del nostro ...

