Sequestrate dai NAS tre tonnellate di olio d’oliva italiano BIO e DOP | le cisterne erano

meteoweb.eu

(Di venerdì 22 marzo 2019) “Il NAS di Bari, unitamente al personale del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione della locale ASL, ha effettuato controlli nell’ambito della filiera dell’di oliva. Al termine delle ispezioni – in base a quanto si legge in una pubblicata sul sito web del Ministero della Salute –, sono state sottoposte a sequestro amministrativo oltre 3di varie tipologie di(extravergine di oliva bio, extravergine di oliva dop, extravergine di oliva filtrato e extravergine di oliva lampante). L’alimento, infatti, era stato rinvenuto all’interno di 30interrate che versavano in pessime condizioni igienico-strutturali in quanto presentavano pareti con residui organici, tracce di scrostature e annerimento diffuso, mancata manutenzione ordinaria e straordinaria, presenza di detriti vari. Il prodotto sequestrato ha un valore di mercato stimato in quasi 3 ...

Bingo14769513 : @italosvizzero2 @whiteli57617904 @matteosalvinimi Io spero che le navi delle ONG vengano sequestrate dai libici e l… - salernopost : Sequestrate 9,6 tonnellate di caffè verde colombiano, per un valore complessivo di 22mila euro, stoccate in una str… -