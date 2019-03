Sensori indossabili per curare i pazienti meglio e da casa | la ricerca è quasi finita

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 22 marzo 2019) Fare riabilitazione apropria, o monitorare la frequenza cardiaca senza doversi ricoverare in ospedale, creerebbe meno problemi aie renderebbe la sanità più efficiente e meno costosa. È a questo che stanno lavorando itori del progetto Chess finanziato dall’UE con 4 milioni di euro. Allo studio è il modo per sfruttare le tecnologie emergenti, come gli, a scopo di assistenza sanitaria di livello professionale.L’idea di sfruttare servizi medici “a distanza” mediante la tecnologia non è nuova, si parla da una decina d’anni della cosiddetta “salute connessa”. Ora glihanno a bordo tecnologie molto più sofisticate che in passato, quindi è venuto il momento di valutare con attenzione e competenza l’opportunità di combinare tecnologie, strumenti, metodi e analisi al fine di creare un modello di ...

