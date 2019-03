Secondo le anticipazioni dei giornali | gli esami hanno escluso che Imane Fadil sia stata

Anticipazioni Una Vita : Ursula uccide la Secondogenita Olga per salvare Blanca : Le avventure del famoso sceneggiato iberico “Una Vita” nato dalla penna dell’autrice Aurora Guerra, continuano ad essere caratterizzate da numerosi colpi di scena inaspettati. Nelle puntate che i telespettatori italiani vedranno tra qualche mese, Ursula Dicenta (Montserrat Alcoverro) si macchierà per l’ennesima volta le mani di sangue. L’ex educatrice della defunta Cayetana per salvare la Vita a Blanca e alla creatura che la figlia porta in ...