Se il cartone della pizza è pericoloso per la nostra salute

(Di venerdì 22 marzo 2019) Amiamo la, in tutti i modi, in tutte le forme e da mangiare ovunque. Se ne sforniamo 3 miliardi all’anno di queste 730mila sono d’asporto. Da oggi dobbiamo porre un’attenzione in più quando la ordiniamo e quando la mangiamo. Una ricerca del Salvagente sui cartoni per ladisegna uno scenario per niente piacevole: 2 su 3 conterebbero il Bisfenolo A (Bpa), un composto di sintesi utilizzato nella produzioneplastica altamenteper laper la sua possibilità di agire come interferente endocrino, in grado cioè di alterare lo sviluppo e l’equilibrio del sistema ormonale incidendo sulla fertilità,capace ovvero di produrre anomalie riproduttive, cancro al seno e alla prostata, diabete e malattie cardiache.Non un elemento sconosciuto: sotto accusa da 70 anni, finalmente nel 2011 la Comunità Europea ha preso la decisione di toglierlo dai ...

