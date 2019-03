Scuola | docenti precari terza fascia ultime notizie | Bussetti ‘Stiamo studiando delle

Scuola - concorso docenti secondaria ultime notizie : bando entro il 2019 - tempi strettissimi : Il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, è tornato a parlare di concorsi: nel corso di un’intervista al quotidiano genovese ‘Il Secolo XIX’, il titolare del Miur ha citato le procedure concorsuali già messe in atto come il concorso straordinario per i diplomati magistrale o il concorso DSGA. In merito al concorso per la Scuola secondaria, invece, i tempi si preannunciano più lunghi. Bussetti: ‘Non faremo in ...

Scuola - assunzioni docenti 2019/20 ultime notizie : Bussetti illustra strategia Miur : Il Ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, ha rilasciato una nuova intervista, questa volta al quotidiano genovese ‘Il Secolo XIX’. Il titolare del dicastero di Viale Trastevere ha risposto ai timori per l’avvio del nuovo anno scolastico, considerando l’esodo derivante dall’anticipo pensionistico Quota 100 associato al consueto turn over. Bussetti sull’avvio dell’anno scolastico: ‘Ce la ...

Scuola - concorsi precari e stipendi docenti ultime notizie : le parole del ministro Bussetti : Nuovo intervento televisivo per il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, che ieri è stato ospite di Rai 3, nella trasmissione ‘FuoriTG TG 3’. Il numero uno del dicastero di Viale Trastevere ha risposto ad alcune domande riguardanti le più importanti questioni scolastiche. concorsi Scuola, Bussetti: ‘Anche per la terza fascia stiamo studiando soluzioni’ In merito ai concorsi, Bussetti ha dichiarato: ...

Scuola - aumento stipendi docenti ultime notizie : ‘Gli insegnanti non si fanno prendere in giro’ : Le recenti dichiarazioni del neo segretario del Partito Democratico, Nicola Zingaretti, a proposito della Scuola hanno fatto discutere non poco: si è tornati a promettere l’aumento dei salari a favore degli insegnanti, un argomento particolarmente ‘usato’ durante le campagne elettorali ma che poi si è tramutato puntualmente in una ‘bolla di sapone’. stipendi docenti, Zingaretti attaccato da Rossano Sasso ...

Tfr e Tfs : ricalcolo docenti e Personale Ata Scuola - come fare : Tfr e Tfs: ricalcolo docenti e Personale Ata scuola, come fare ricalcolo tfr 2019 Ultime notizie sul Tfr e Tfs per i docenti e il Personale Ata della scuola. Il Ministero della Pubblica Istruzione ha infatti avvisato il Personale del comparto scuola che nell’area SIDI è a disposizione degli utenti la funzione che consentirà l’applicazione dell’ultimo CCNL (19 aprile 2018), ai fini della liquidazione dell’indennità di buonuscita. In ...

Scuola - sciopero di studenti e docenti venerdì 15 marzo : in piazza per il clima in tutta Italia : studenti, docenti e personale ATA scendono in piazza domani, venerdì 15 marzo, per manifestare contro i cambiamenti climatici nell'ambito del "Global Strike For Future", a cui hanno aderito decine di paesi in tutto il mondo. Niente lezioni ma cortei e marce seguendo l'esempio di Greta Thunber. Ecco gli appuntamenti in programma in Italia per lo sciopero, città per città.Continua a leggere

Personale Ata e docenti 2018 : modifica orario - cosa deve fare la Scuola : Personale Ata e docenti 2018: modifica orario, cosa deve fare la scuola orario Personale Ata e docenti: modifiche e informazioni utili I criteri e le modalità dell’ organizzazione del lavoro per il Personale scolastico (docenti e Ata) sono – in base all’ articolo 6, comma 2, lettera M, del Contratto Nazionale – oggetto di contrattazione integrativa di istituto. Stessa cosa per quanto riguarda i criteri e le modalità ...

Scuola - cifre astronomiche per corsi specializzazione docenti sostegno : E' polemica sui corsi di specializzazione per insegnanti di sostegno , che costano cifre esagerate e con differenze di rilevo a seconda della regione. La denuncia arriva dal sindacato della Scuola ...

Scuola - precariato e rinnovo contratto ultime notizie : ‘I docenti devono guadagnare di più…tutti’ : Il segretario nazionale della Flc-Cgil, Francesco Sinopoli, è stato intervistato da ‘Orizzonte Scuola’ a margine della mobilitazione generale organizzata dal sindacato nella giornata di ieri, martedì 12 marzo. Scuola, precariato: ‘Serve un cambio di passo, una discontinuità dal passato’ Sinopoli, in merito alla drammatica situazione del precariato della Scuola pubblica italiana, ha dichiarato: ‘Chiediamo ...

Scuola - precariato e assunzioni docenti ultime notizie : ‘Qualità istruzione uguale posti stabili’ : L’appello è quello lanciato dal segretario generale della Flc-Cgil, Francesco Sinopoli, nelle ore precedenti la mobilitazione unitaria del personale precario della Scuola che, nella giornata di oggi, martedì 12 marzo, manifesterà in tutte le città italiane. Qualità istruzione vuol dire posti stabili ‘Qualità dell’istruzione vuol dire posti stabili, continuità didattica e assunzione dei precari che da anni garantiscono il funzionamento ...

Giornata del Precariato della Scuola : docenti e personale Ata martedì davanti al Provveditorato : ... come quelli della terza fascia, in assenza di abilitazione, o le diplomate magistrali, tutt'ora precarie o con contratto a tempo indeterminato con clausola rescissoria, o i laureate in scienza della ...

Scuola - precari storici e assunzioni docenti ultime notizie : ‘In fretta i concorsi’ : La senatrice di Liberi e Uguali, Loredana De Petris, ha rivolto un’interrogazione parlamentare al Ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, in cui viene espressamente chiesto al titolare del dicastero di Viale Trastevere di velocizzare i tempi dei prossimi concorsi, soprattutto in considerazione dell’alto numero di precari che lavorano da anni nella Scuola pubblica italiana e nelle paritarie: si tratta di docenti che da anni ...

Scuola - lezioni a rischio martedì 12 marzo per lo sciopero dei docenti contro il precariato : sciopero di docenti e personale ATA domani, martedì 12 marzo: le lezioni potrebbero essere a rischio in tutta Italia per la protesta indetta dai sindacati FLCGIL, Cisl e UIL contro il precariato del comparto Scuola. Si tratta del secondo sciopero del mese di marzo, che precede quello degli studenti contro i cambiamenti climatici in programma venerdì 15 marzo.Continua a leggere