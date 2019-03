Scuola | bonus docenti 500 euro e merito ultime notizie | si lavora per ‘interventi

scuolainforma

(Di venerdì 22 marzo 2019) La senatrice del Movimento 5 Stelle, Bianca Laura Granato, ha pubblicato un lungo post su Facebook dove parla di diverse questioni scolastiche rimaste in sospeso in ambito politico.500, interventi migliorativi ‘C’è molto su cui Governo e Parlamento stannondo – scrive la Granato – oltre alle note questioni relative a concorsi, immissioni in ruolo e procedure di mobilità, peraltro anch’essi temi fondamentali! A partire da un’indagine che vogliamo fare in Senato, in modo da capire quali margini ci siano per interventi migliorativi, su due questioni di stretta attualità: gli esami di Stato nellasecondaria di secondo grado e gli strumenti premiali e formativi previsti nella legge n. 107 del 2015, con particolare riferimento al “di” e alla “Carta del docente”....

