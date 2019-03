Sciopero clima | Friday for future | a Firenze nuovo presidio

meteoweb.eu

(Di venerdì 22 marzo 2019) Oltre un centinaio di giovani si e’ riunito oggi in piazza Santissima Annunziata per il sestoper ilpromosso das For, a una settimana dal corteo che nel capoluogo toscano ha raccolto oltre 10mila giovani e giovanissimi. Ildi oggi e’ stata l’occasione per annunciare i prossimi appuntamenti.Mercoledi’ 27 marzo, il movimento si riunira’ in assemblea per discutere del progetto dell’ampliamento dell’aeroporto di Peretola dal punto di vista dell’impatto sull’ambiente e sul. Inoltre sono gia’ partiti i preparativi per la prossima manifestazione mondiale in programma il 24 maggio.Uno dei promotori dis for, Lorenzo, ha spiegato che “dopo la manifestazione del 15 marzo ci siamo riuniti in assemblea e abbiamo deciso di fare unfisso il ...

