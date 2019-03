Sci di fondo | Sprint Quebec City 2019 | Federico Pellegrino tra Klaebo e Bolshunov nelle

LIVE Sci di fondo - Sprint Quebec 2019 in DIRETTA : Federico Pellegrino a caccia dell’ultimo podio stagionale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale delle Sprint in tecnica libera delle Finali di Coppa del Mondo di sci di fondo in programma a Quebec City, in Canada: oggi, venerdì 22 marzo, alle ore 15.50 italiane scatteranno le qualificazioni femminili, seguite alle ore 16.35 dalle maschili, mentre per le finali bisognerà attendere le 18.20 per le donne e le 18.48 per gli uomini. Mai finale avrebbe potuto essere più avvincente: domenica si ...

Sci di fondo - Finali Coppa del Mondo Quebec City 2019 : si decidono entrambe le classifiche generali! : Mai finale avrebbe potuto essere più avvincente: la Coppa del Mondo di sci di fondo chiude i battenti con Finali di Quebec City, località canadese dove si assegneranno entrambe le Sfere di cristallo e la Coppa della sprint femminile. In lizza per la generale al maschile il norvegese Johannes Klaebo e il russo Alexander Bolshunov e al femminile la norvegese Ingvild Oestberg, la russa Natalia Nepryaeva, e, solo aritmeticamente, la finlandese ...

Sci di fondo - sono 21 gli atleti indagati dalla Procura di Monaco dopo lo scandalo doping di Seefeld : Secondo quanto riferito dal Procuratore Graeber, sono 21 gli atleti indagati dalla Procura dopo lo scandalo doping sono 21 atleti di 8 paesi su cui la Procura di Monaco di Baviera sta indagando in relazione allo scandalo doping ematico emerso qualche settimana fa in Germania, durante i Mondiali di sci di fondo a Seefeld, secondo quanto riferito dal Procuratore Kai Graeber. L’inchiesta, che gira attorno a un medico tedesco arrestato a ...

Finanziamenti Fondo europeo : CeriScioli - 'Risorse per crescere - competere e allargare i propri mercati' : La parte interessante delle risorse europee è quella di spingere le aziende sempre più ad innovare verso nuove frontiere dell'economia. Inoltre, guardano ad uno sviluppo che sia in armonia con il ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo Quebec 2019 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Lo sci di fondo assegnerà la Coppa del Mondo in Canada: a Quebec City ultima tappa della stagione e minitour conclusivo che metterà in palio punti decisivi per la conquista della Sfera di Cristallo. Punti dimezzati per la sprint del venerdì e per la mass start del sabato, mentre al termine della pursuit domenicale i punteggi doppi potranno riscrivere la graduatoria. Finali Coppa del Mondo sci di fondo Quebec (Canada) Venerdì 22 marzo 15.50 ...

Classifica Coppa del Mondo Sci di fondo 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Johannes Klaebo in testa - Alexander Bolshunov insegue a 14 punti : Il calendario della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci di fondo si compone di 34 tappe, delle quali sei in Italia, concentrate in tre fine settimana: due weekend andranno in scena durante il Tour de Ski e si terranno a Dobbiaco ed in Val di Fiemme, mentre le ultime due giornate di gare avranno luogo a Cogne, appena prima dei Mondiali, programmati a Seefeld, in Austria, dal 19 febbraio al 3 marzo. La stagione durerà quattro mesi: si partirà a Ruka, ...

Sci di fondo – Bolshunov e Johaug svettano nelle distance di Falun : azzurri nelle retrovie : Bolshunov e Johaug senza rivali nelle distance di Falun. De Fabiani 18° nella gara maschile, Brocard 28ª tra le donne Alexander Bolshunov e Therese Johaug si confermano re e regina delle distance e a Falun ottengono due splendidi successi rispettivamente nella 15 km e nella 10 km in tecnica libera. Nella gara maschile il russo ha preceduto tre norvegesi, con Martin Sundby e Didrik Toenseth sul podio con distacchi rispettivi di 8″9 e ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo Falun 2019 : nella 15 km tl maschile trionfa Alexander Bolshunov! Riaperta la corsa alla classifica generale! : Trionfo di Alexander Bolshunov a Falun, in Svezia, nella 15 km tl maschile valida per la Coppa del Mondo di sci di fondo: il russo mette in fila tre norvegesi e riapre il discorso per la classifica generale di Coppa del Mondo portandosi a 14 punti da Johannes Klaebo, oggi 19°. Salgono sul podio Martin Sundby, secondo, e Didrik Toenseth, terzo. In casa Italia bene Francesco De Fabiani, 18° proprio davanti a Klaebo, mentre non entrano tra i trenta ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo 2019 : vince Therese Johaug - ma Ingvild Oestberg allunga in classifica generale : La 10 km con partenze ad intervalli tc femminile della Coppa del Mondo di sci di fondo disputata a Falun, in Svezia, va alla norvegese Therese Johaug davanti alla svedese Ebba Andersson, mentre al terzo posto si classifica la statunitense Jessica Diggins. Elisa Brocard chiude la prova odierna in 28ma posizione, portando a casa tre punti, mentre Lucia Scardoni è 50ma. La norvegese Ingvild Oestberg, quarta, conquista 50 punti e porta il proprio ...

Sci di fondo – Sprint in tecnica libera di Falun : Pellegrino ai piedi del podio : Pellegrino quarto nella Sprint in tecnica libera di Falun, Klaebo vince gara e coppa di specialità. Laurent 27esima tra le donne Johannes Klaebo e la Norvegia scrivono la storia, Federico Pellegrino non riesce a inserirsi nella festa degli scandinavi. L’azzurro chiude quarto la Sprint in tecnica libera di Falun ed è vero peccato perché era apparso in gran forma per tutta la giornata, prima con il secondo tempo in qualificazione, poi ...

Sci di fondo - Sprint Falun 2019 : Klaebo trionfa e vince la Coppa di specialità. Tripletta norvegese - Pellegrino quarto : Norvegia senza rivali in terra svedese. A Falun, nella penultima gara Sprint di Coppa del Mondo, Johannes Klaebo non solo vince ergendosi a capo della festa del suo Paese, visto che precede Emil Iversen e Sindre Bjoernestad Skar, ma fa sua anche la classifica di specialità per la terza volta consecutiva, un’impresa mai riuscita a nessuno da quando è assegnata (e cioè dal 1997). In più, riesce a staccare Alexander Bolshunov (Russia) nella ...

LIVE Sci di fondo - Sprint Falun 2019 in DIRETTA : vince sempre Klaebo - Federico Pellegrino quarto. Stop in semifinale per De Fabiani - fuori ai quarti Zelger e Greta Laurent : Buon mattino, e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle gare Sprint maschile e femminile di Falun, in Svezia, che si svolgeranno in questo penultimo weekend di Coppa del Mondo di sci di fondo. Quando c’è tecnica libera, c’è duello Federico Pellegrino-Johannes Klaebo: il copione sembra ripetersi ancora una volta, con il norvegese che gode di tutti i favori del pronostico nei confronti dell’italiano. Pellegrino partirà, nelle ...