oasport

(Di venerdì 22 marzo 2019) Sono in quattro a occupare, dopo cinque turni, la testa della classifica dei ventesimi Campionatiindividuali diin corso di svolgimento a Skopje, Macedonia del Nord. Si tratta dell’israeliano Maxim Rodshtein, dell’ungerese Ferenc Berkes, del russo Kirill Alekseenko e del polacco Kacper Piorun, oggi tutti vincitori ai danni di avversari meno quotati. Dietro di loro, a mezzo punto, c’è l’enorme gruppo con quasi tutti i big più acclamati, dal russo Vladislav Artemiev all’israeliano Boris Gelfand, passando per l’altro russo Daniil Dubov e per l’azero Rauf Mamedov. Si trovano a 3.5 punti l’ucraino ex Campione del Mondo Ruslan Ponomariov, il croato detentore del titolo europeo Ivan Saric e il russo Evgeny Tomashevsky, tra i sei con ELO attualmente superiore a 2700 in gara.in chiaroscuro per l’Italia, perché ai ...

OA_Sport : #Scacchi, Europei 2019, 5a giornata: quartetto al comando alla vigilia del giorno di riposo. Italiani in chiaroscur… - zazoomblog : Scacchi Europei 2019 4a giornata: varie patte tra i big torneo ancora in evoluzione. Vocaturo e Moroni a 3 punti -… - zazoomnews : Scacchi Europei 2019 4a giornata: varie patte tra i big torneo ancora in evoluzione. Vocaturo e Moroni a 3 punti -… -