Scacchi | Europei 2019 | 4a giornata | varie patte tra i big | torneo ancora in evoluzione

(Di venerdì 22 marzo 2019) Non c’è più nessuno, dopo quattro turni, a punteggio pieno ai Campionatiindividuali diin corso di svolgimento a Skopje, Macedonia del Nord. Dei sette che, ieri, occupavano la posizione di testa a quota 3 punti, in sei, distribuiti tra le prime treere, non si sono fatti del male conabbastanza rapide, mentre il settimo, l’olandese Lucas Van Foreest, è stato battuto dal principale favorito tra i partecipanti, il russo Vladislav Artemiev.In questo modo, il gruppo dei leader diventa composto da 19 uomini a 3.5 punti, tra i quali il solo Artemiev faceva parte dei primi dieci giocatori in ordine di ELO FIDE presenti a Skopje. Dietro di loro, èpiù importante l’affollamento a 3 punti, in mezzo al quale si fanno strada due italiani, Daniele Vocaturo e Luca Moroni. Quest’oggi il primo ha pattato in appena 14 mosse contro il russo ...

