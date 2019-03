San Ferdinando | incendio nella nuova tendopoli in Calabria | un morto

Incendio alla tendopoli di San Ferdinando - morto un migrante : Roma, 22 mar., askanews, - Un migrante è morto a causa di un Incendio divampato poco prima dell'alba nella tendopoli di San Ferdinando, Reggio Calabria,, predisposta dalla Prefettura non lontano dalla ...

San Ferdinando - si muore anche nella nuova Tendopoli : Un migrante di cui non sono ancora note le generalità è morto la notte scorsa in un incendio divampato nella nuova Tendopoli di San Ferdinando gestita prima dal Comune ed ora dalla Caritas. La Tendopoli si trova a poche centinaia di metri dalla vecchia baraccopoli - smantellata nelle scorse settimane - nella quale, in un anno, 3 migranti sono morti a causa di incendi divampati nelle strutture fatiscenti di cui era fatta.L'incendio, ...

San Ferdinando (RC). Seminario su : “Qualità del lavoro - contrasto ed emersione del lavoro irregolare in Calabria”. : Un’Iniziativa progettuale promossa da Arsac e Regione Calabria avente tra gli obiettivi quello di sensibilizzare sul contrasto “ai fenomeni del

Ruspe a San Ferdinando. Ma lo sgombero non è la soluzione : ... abitativa e lavorativa dei migranti, in grado di favorire lo sviluppo dell'economia locale e di rivitalizzare un territorio sempre più spopolato e depresso", concludono Medu e A Buon Diritto . Dello ...

Tra le macerie di San Ferdinando : Della baraccopoli sgomberata ieri rimangono solo cumuli di detriti, lamiere contorte e immondizia. Molti migranti non vogliono lasciate questa zona dove lavorano nei campi

Ruspe in azione nella baraccopoli di San Ferdinando : Diverse centinaia di persone che raccolgono le arance nella piana di Gioia Tauro restano ancora nella tendopoli allestita, mentre le baracche vengono smantellate. Alcuni accettano di andare nei centri ...

Lo sgombero di San Ferdinando - l'Usb : "Un inutile show di propaganda" : ... costretti a subire l'ennesima scelta emergenziale, mandati in strutture d'accoglienza come se fossero profughi e non lavoratori che hanno contribuito e contribuiscono all'economia agricola. Usb non ...

[Il reportage] Siamo entrati nella baraccopoli di San Ferdinando : cosa c'era e perché stata sgomberata : Che caldo. Sembra una giornata estiva. Picchia il sole caldo e a ora di pranzo arriva anche il prefetto Di Bari e il questore Grassi. Sono soddisfatti perché non vi sono stati incidenti. Nessuna ...

È stata sgomberata la baraccopoli di San Ferdinando : Negli anni è diventata il simbolo di un'emergenza. La baraccopoli di San Ferdinando, smantellata stamane per l'ennesima volta, ha richiamato negli anni centinaia di persone che vi hanno trovato ...