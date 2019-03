Samsung Galaxy S10 Plus | la recensione di GQ e le foto

gqitalia

(Di venerdì 22 marzo 2019) IlS10è finalmente uscito nei negozi. Il top di gamma coreano è da sempre uno dei telefoni più attesi dell'anno, ma lo è ancor di più nel 2019 considerando che va a celebrare il decimo anniversario dall'uscita del primoS e a mettere un punto sullo sviluppo dell'intera gamma: non solo perché siamo in un periodo di grandissima transizione – dal 5G alFold - ma soprattutto perché è il primo smartphoneche non deve consolidare le vendite degli anni precedenti ma cercare di rintuzzare gli attacchi della concorrenza. E per i coreani il competitor per eccellenza continua ad essere l'iPhone: nonostante Huawei talloni oramai la casa coreana per il primo posto tra i produttori con più smartphone venduti, la strategia didi quest'anno continua ad essere quella di marcare ...

OptiMagazine : Molto bene la batteria per Samsung Galaxy S8 con l’aggiornamento di marzo in Italia - GQitalia : Finalmente è uscito il Samsung #GalaxyS10 Plus e noi lo abbiamo provato @SamsungMobile - publicelnet : Samsung Galaxy S10, S10+ e S10e: con TIM Next potete acquistarli a rate e sostituirli dopo 12 mesi… -