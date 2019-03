Salvini di governo delude i cattolici Meloni gli ruba il popolo di Verona

Di Maio e Salvini sono 'il gatto e la volpe' - Conte è Pinocchio : Tv-Boy disegna il governo gialloverde : Il secondo murale dedicato a Virginia Raggi che un anno fa aveva fatto cancellare il bacio tra i due vicepremier (dedica: "L'arte è per sempre"). Il terzo ritrae papa Francesco con un bambino sulle spalle mentre scrive "Stop Abuse" con la bomboletta

Matteo Salvini si commuove : 'Potevano cambiarmi la vita'. E poi salta la riunione di governo : Si commuove Matteo Salvini dopo la lettura in aula della sua relazione sul caso Diciotti. Ai suoi che lo prendono in giro, dice: 'Ma vorrei vedere voi ... Alla fine si vota su di te, su una scelta che ...

Un piede in due maggioranze - la "ricetta perfetta" di Salvini (e il governo punta al 2023) : Le giornate di ieri (salvato dai voti del M5s) e quella di oggi (comizi in Basilicata con il centrodestra) mostrano...

Scuolabus dirottato e incendiato/ Milano 'autista urlava colpa del Governo e Salvini' : Ha sequestrato, dirottato e incendiato Scuolabus con a bordo studenti a Milano: autista 'urlava che era colpa del Governo e di Salvini'.

Salvini non sarà processato - passa la linea del governo. Il ministro : “Abbiamo salvato migliaia di vite” : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini non sara' processato per sequestro di persona per la vicenda dei migranti bloccati a bordo della nave Diciotti la scorsa estate. Il dato, non ufficiale ma certo, e' gia' emerso dalla votazione dell'Aula del Senato, che restera' aperta fino alle 19 ma il cui esito non e' assolutamente in dubbio, con 232 senatori gia' schierati per il no all'autorizzazione. passa dunque la linea, piu' volte ribadita dal ...

Diciotti - Senato nega l'autorizzazione a procedere su Salvini in Senato. Lui : «Azione di governo - grazie a M5S» : Salvini aveva rivendicato la più generale politica dei porti chiusi presentando alcune cifre: «I numeri dicono che così facendo, abbiamo salvato migliaia di vite. Nel 2015 immigrati sbarcati 153 mila,...

Caso Diciotti : Salvini iniziativa Governo in interesse paese : Caso Diciotti, Salvini: E' stata un'iniziativa del Governo coerente con gli interessi pubblici del paese con la quale abbiamo salvato migliaia di vite

Senato - il voto sulla Diciotti. Salvini si difende in aula e ringrazia il M5s 'Fu decisione del governo. Le cose di fanno in due' : A scanso equivoci oggi il voto sarà palese e lo stesso premier Giuseppe Conte presidierà l'aula, 'per assunzione di responsabilità', spiega, ma anche in difesa di 'una chiara linea politica che il ...

Diciotti - Salvini in Senato : "Decisione del governo Non lascio morti in mare" : "Non sarò mai il ministro che lascia morire in mare qualcuno senza muovere in dito: abbiamo soccorso, salvato e anche aperto un contenzioso". Matteo Salvini rivendica il suo ruolo e il suo operato da ministro nel suo discorso al Senato in vista del voto sull'autorizzazione a procedere per il caso Diciotti. Il titolare del Viminale non usa giri di parole e respinge ogni accusa: "Non avrei mai pensato di intervenite per sequestro di persona ma lo ...

VOTO Salvini DICIOTTI/ Tutte le contraddizioni di un governo a 2 facce : Oggi il Senato si pronuncerà sull'autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell'Interno SALVINI per il caso DICIOTTI

Brunetta : “Flat tax di Salvini? Fa ridere i polli. Se andassimo al governo la faremmo e cancelleremmo reddito cittadinanza” : “Flat tax? Ma quale flat tax? Hanno speso tutto per reddito di cittadinanza e quota 100, ora non ci sono neanche gli occhi per piangere. E’ semplicemente una cosa ridicola, che fa ridere i polli“. Sono le parole pronunciate ai microfoni de “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano Campus dal deputato di Forza Italia, Renato Brunetta. L’ex ministro si pronuncia con toni molto critici sul governo gialloverde: ...

[Il retroscena] Il momento più difficile del governo : Reddito - Quota 100 - la Cina e la decisione sul processo a Salvini : ... il controllo dei dati, dei telefoni, dei dati sanitari, dell'energia: non vorrei che domani qualcuno saltasse dall'altra parte del mondo e spegnesse l'interruttore per motivi di concorrenza o ...

Giuseppe Conte - ribaltone di governo. Retroscena da Palazzo Chigi : sta con Salvini e frega Di Maio : Il lunedì non porta pace. Dopo un week-end di scontri a distanza tra Lega e M5S sulla flat tax alle famiglie, la proposta annunciata da Matteo Salvini, ieri si è ripreso. Ha riaperto il fuoco il leader della Lega, di prima mattina, ricordando che l' operazione è nel contratto di governo e che bastan