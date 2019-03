Salute | parte a Bologna “Diabeteasy #2 – Lo stato della ricerca per la cura del diabete

Salute - 'Indovina l'ictus' : parte campagna informativa Alice onlus : Roma, 12 feb., askanews, - A come 'anticoagulanti', F come 'fibrillazione atriale', I come 'ictus cerebrale', M come 'monitoraggio cardiaco'. Sono 33 le parole inserite nel Glossario creato per dare ...

Allenatore alleato di Salute - parte nell'Ue una campagna antitumori : Anche per questo - ha concluso - la nostra campagna vede in prima linea il coinvolgimento diretto del mondo dello sport"., ANSA,.

Sono tornato in Italia in vacanza. E - sì - l’ho trovata in buona Salute (bagni a parte) : Sono appena rientrato da una meravigliosa vacanza di tre settimane in Italia. Roma, Costiera Amalfitana, Sicilia e Toscana. Quanto di meglio può offrire il nostro Paese, probabilmente. L’Italia è uno spettacolare coacervo di arte, cultura, storia, calore umano ed è incredibile notare quante differenti tipologie culturali, sociali ed umane si mescolino nello Stivale. Ma Sono tutte riflessioni abbastanza ovvie e scontate, che conoscete meglio di ...

La felicità si costruisce a tavola - parte tour 'La buona Salute' : Roma, 4 feb., askanews, - parte giovedì 7 febbraio a Roma il tour organizzato da Aboca 'La buona salute. Intestino, alimentazione consapevole e biochimica della gioia' con il dottor Pier Luigi Rossi. ...

PIANI DI ZONA Salute - Grande partecipazione al primo dei quattro incontri dedicati a 'Salute e benessere per i cittadini' : Urban center: vademecum per aiutare le famiglie con persone non autosufficienti 31-01-2019 / Giorno per giorno "Un mio familiare non è autosufficiente: come posso aiutarlo? mi aiutate ?" - I Servizi ...

Taormina - “Le Giornate delle Salute” : grande partecipazione al 2° appuntamento dedicato alla nutrizione : Continuano gli appuntamenti con le “Le Giornate delle Salute”, ideate dalla dr.ssa Daria Caminiti, medico – chirurgo specialista in otorinolaringoiatria ed esperta in allergologia, e organizzata nei locali della Casa di Soggiorno per Anziani “Carlo Zuccaro” di Taormina. Un’iniziativa rivolta principalmente alla prevenzione delle patologie che riguardano da vicino la terza età, che ha visto l’entusiastica adesione della cittadinanza, oltre ...