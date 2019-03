Salto con gli sci | Coppa del Mondo Chaikovsky 2019 | Maren Lundby davanti nelle

AsSalto all'Euronics dell'outlet a colpi di piccone - fuga col bottino nella notte : Assalto all'Euronics: l'Euronics di Foiano, anzi delle Farniole, nell'area dell'outlet. Un Assalto non in guanti bianchi ma con il piccone: hanno preso a colpi da muratore la parete esterna, fino ad ...

Salto con gli sci – Insam da applausi a Planica : centrata la finale col 27° punteggio : Il miglior Insam del 2019 a Planica: centra la finale con il 27esimo punteggio sul trampolino di volo Alex Insam vuole chiudere in bellezza la stagione. A Planica, nella tappa finale della Coppa del mondo di Salto con gli sci, l’azzurro ha centrato una delle migliori prestazioni dell’anno, superando le qualificazioni con il 27esimo punteggio. Sul trampolino di volo HS240, l’altoatesino è arrivato a 218,5 metri, trovando ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo Planica 2019 : Ryoyu Kobayashi infrange il record personale ed è primo in qualificazione - Insam 28° : L’ultimo weekend della stagione per la Coppa del Mondo 2018-2019 di Salto con gli sci si è aperto con una spettacolare prova di qualificazione sul trampolino di volo HS240 di Planica, in Slovenia. I migliori interpreti della specialità, che si giocheranno il primato nella classifica generale dedicata alle gare di volo, hanno regalato una bellissima serie di salti in cui sono stati abbattuti innumerevoli record personali grazie ad un vento ...

Juve - pericolo Zidane : asSalto concreto al top player bianconero : Zinedine Zidane spaventa la Juventus e punta dritto su Miralem Pjanic. Il tecnico del Real Madrid sarebbe pronto a puntare forte sul centrocampista della Juventus il quale potrebbe sostituire Modric in vista della prossima stagione. 80 milioni la valutazione fatta dalla Juventus per il suo centrocampista, ma la sensazione è che la società bianconera deciderà […] More

La nuova Inter di Conte - 6 super colpi di Marotta : è rivoluzione - l’11 per tentare l’asSalto in campionato [NOMI e DETTAGLI] : 1/14 La nuova Inter di Conte ...

De Ligt-Juventus - asSalto reale e concreto : ecco quanto costerà! : DE LIGT JUVENTUS- La Juventus sarebbe pronta a mettere le mani su De Ligt, difensore dell’Ajax, classe 1999. Un rinforzo totale in vista del futuro, il quale risolverebbe totalmente il discorso ringiovanimento della rosa juventina. Grinta, personalità e grande carisma. Sul giocatore resta forte anche l’interesse del Barcellona, società attualmente leggermente in vantaggio sulla corsa […] More

Salto con gli sci - Coppa del Mondo Vikersund 2019 : Domen Prevc beffa Ryoyu Kobayashi per un decimo - ma il giapponese vince il Raw Air Tournament : Un decimo. 454.7 contro 454.6. Questa è la differenza che intercorre oggi, a Vikersund, sul trampolino di volo HS240 norvegese, tra Domen Prevc e Ryoyu Kobayashi. Lo sloveno, già dominatore di questo weeekend, va vicinissimo a farsi riacciuffare dal mattatore della stagione, ma dopo i 241 metri e 232.8 punti della prima serie riesce a salvarsi con i 232.5 e 221.9 della seconda; un andamento, almeno nel punteggio, quasi speculare rispetto a ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo Nizhny Tagil 2019 : tra le donne vince la tedesca Juliane Seyfarth. 17ma Lara Malsiner : La gara valida per la Coppa del Mondo del Salto con gli sci femminile di Nizhny Tagil, in Russia, va alla tedesca Juliane Seyfarth, che mette in fila le prime due della classifica generale, la norvegese Maren Lundby e la tedesca Katharina Alyhaus, rispettivamente seconda e terza. In casa Italia si registrano la 17ma posizione di Lara Malsiner e la 25ma di Elena Runggaldier. Vittoria alla tedesca Juliane Seyfarth, che ai 115.5 punti del primo ...

Cuneo-Asti ma non solo : Conte e Toninelli lunedì facciano un Salto al Tenda e in Valle Stura! : Dopo Cherasco, Toninelli e Conte potrebbero fare un salto anche a Demonte, Aisone, Vinadio e poi al Tenda . Così potrebbero capire quanto è isolato questo pezzo di Italia. La Asti-Cuneo è un'...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo Vikersund 2019 : la Slovenia risorge e interrompe la striscia della Norvegia nelle gare a squadre : Sul trampolino di volo HS240 di Vikersund, in Norvegia, si interrompe la striscia di sette successi di fila del quartetto di casa nelle gare a squadre in competizioni sulle lunghissime distanze. A conquistare la vittoria è una grande Slovenia, che festeggia ancora dopo il successo di Domen Prevc nell’individuale. Quest’ultimo, suo fratello Peter, Anze Semenic e Timi Zajc chiudono con 1632.9 punti, firmando un primo posto di alto ...

Salto con gli sci – Coppa del Mondo : Malsiner supera i propri limiti - l’azzurra settima dal trampolino piccolo HS97 : Malsiner non si pone più limiti: sesta a 7,7 punti dal podio a Nizhny Tagil, è il miglior risultato in carriera Un passo avanti dopo l’altro, Lara Malsiner non si pone limiti. A Nizhny Tagil, sul trampolino piccolo HS97, l’altoatesina ottiene il miglior risultato della propria carriera classificandosi al sesto posto nella prima delle due gare in programma nella località russa. L’azzurra è alla terza top ten stagionale: le ...

Salto con gli Sci – Pittin 40° a Schonach : l’azzurro deve recuperare 1’55” a Watabe nei 10 km di fondo : Pittin 40° dopo il Salto a Schonach: ha 1’55” da recuperare a Yoshito Watabe nei 10 km di fondo. Kostner parte 43° Partirà dal 40° posto, ma con 1’55” di distacco dal giapponese Yoshito Watabe e 1’12” dalla top ten: Alessandro Pittin può fare leva sulle proprie capacità nel fondo per rimontare parecchie posizioni nella Gundersen di Schonach e consolidare la leadership nel best skier trophy. Nella prova ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo Nizhny Tagil 2019 : Maren Lundby vince la Sfera di cristallo! Juliane Seyfarth si prende la gara - grande sesta Lara Malsiner : Maren Lundby, nata a Gjøvik, in Norvegia, il 7 settembre 1994, vince per la seconda volta consecutiva la Coppa del Mondo di Salto con gli sci femminile. Le basta il secondo posto nella gara dal trampolino normale di Nizhny Tagil (HS97), dietro a una spaziale Juliane Seyfarth (Germania), per conquistare matematicamente la Sfera di cristallo, dopo una stagione dominata dalla sua fase centrale in avanti. Con tre gare ancora da disputare, i suoi ...