Roma | ufficiale la presenza in estate alla International Champions Cup 2019

Ufficiale - anche la Roma giocherà l’International Champions Cup 2019 : L’AS Roma è lieta di comunicare che la prima squadra prenderà parte alla International Champions Cup 2019, in programma la prossima estate negli Stati Uniti. Per i giallorossi si tratterà della quarta partecipazione alla competizione negli USA e della quinta in totale, considerando anche l’esperienza in Australia nel 2015. “Siamo davvero orgogliosi di rispondere all’invito […] L'articolo Ufficiale, anche la Roma giocherà l’International ...

Beach Volleyball Roma Finals - domani la presentazione ufficiale : presente anche il presidente FIVB : Nella giornata di domani verrà presentato ufficialmente l’evento Romano alla presenza anche di tutti gli azzurri Si terrà domani alle ore 13, presso il Circolo del Tennis del Foro Italico, la conferenza stampa di presentazione delle ‘FIVB Beach Volleyball Roma Finals‘. All’evento interverranno il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, onorevole Giancarlo Giorgetti, il presidente del Coni ...

Ufficiale : Monchi torna al Siviglia. I tifosi della Roma : 'Ha combinato solo disastri' : Altro che Arsenal, Psg o Barcellona: Ramon Monchi torna a Siviglia . L'ex direttore giallorosso fresco di dimissioni, in 10 giorni ha trovato un nuovo incarico nella sua ex squadra come direttore ...

Ufficiale : Monchi torna al Siviglia dopo la parentesi alla Roma : Roma - Niente Arsenal , dopo la Roma Monchi torna a casa: il Siviglia annuncia che dal 1° aprile il dirigente spagnolo che ha divorziato da James Pallotta dopo l'esonero di Di Francesco sarà ...

Presentazione ufficiale della Porsche 911-Type 992 a Roma : Galleria : Si è svolta a Roma, giovedì 14 dalle ore 20.30, presso il “Prati Bus District” di Viale Angelico, 52 – Roma. Un evento per “pochi” che raccontava con tutte le vetture denominate 911 la storia di un modello. C’erano tutte, da quella del 1963, all’ultima del 2018 a far bella mostra di se’ in una zona allestita, prima di immergersi nell’ampio salone ricavato dal vecchio deposito degli autobus ...

Roma-Ranieri è ufficiale : TOTTI : 'Claudio non è solo un tifoso della Roma, nato e cresciuto nella Capitale, ma è uno degli allenatori più esperti nel mondo del calcio. Ora abbiamo bisogno di mani esperte, in grado di ...

Roma. Ufficiale - Claudio Ranieri nuovo tecnico : Il giorno dopo l'esonero di Eusebio Di Francesco, arriva anche l'ufficialità di Claudio Ranieri. Per il tecnico contratto fino a giugno 2019

Roma Ranieri - UFFICIALE la nomina. Totti : “Può portarci tra le prime 4” : Roma Ranieri – La Roma ha ufficializzato Claudio Ranieri nuovo allenatore della squadra giallorossa. Il tecnico Romano, che ha guidato la formazione capitolina dal 2009 al 2011, farà il suo esordio in panchina lunedì sera nel posticipo della 27esima giornata di Serie A all’Olimpico contro l’Empoli. ”Sono felice di essere tornato a casa. Quando la Roma ti chiama è […] L'articolo Roma Ranieri, UFFICIALE la nomina. ...

Ufficiale : Roma - ecco Ranieri. Monchi : rescissione consensuale : Roma - Claudio Ranieri è arrivato a Roma da Londra, Monchi in uscita. Il giorno dopo l'esonero di Eusebio Di Francesco successivo alla sconfitta nel derby e all'eliminazione in Champions League , in ...

Ufficiale - Claudio Ranieri è il nuovo allenatore della Roma : La Roma ha comunicato ufficialmente che Claudio Ranieri sarà l’allenatore dei giallorossi fino al 30 giugno 2019. Il tecnico torna a Roma dopo una prima esperienza iniziata nel 2009 e conclusasi nel 2011. Di recente Ranieri è stato esonerato dal Fulham, club di Premier League che ha guidato per un periodo da subentrato. Questo il […] L'articolo Ufficiale, Claudio Ranieri è il nuovo allenatore della Roma è stato realizzato da Calcio e ...

Roma - ufficiale Claudio Ranieri : “sono a casa - impossibile dire di no” : Roma, ufficiale l’arrivo di Claudio Ranieri dopo l’addio di Eusebio Di Francesco: le prime parole del tecnico dopo il ritorno in giallorosso Roma, ufficiale l’arrivo di Claudio Ranieri in panchina per sostituire l’esonerato Eusebio Di Francesco. Dopo una prima metà di stagione difficile, il tecnico ha pagato la rocambolesca eliminazione dalla Champions League con l’allontanamento ed il conseguente arrivo di ...

MONCHI LASCIA LA Roma - UFFICIALE/ Risoluzione consensuale : Massara direttore sportivo : Dopo Di Francesco anche MONCHI saluta la ROMA: Risoluzione consensuale del contratto, ora è UFFICIALE. Massara nuovo direttore sportivo del club giallorosso

Roma - risoluzione consensuale con il ds Monchi : è ufficiale : Sono ore davvero convulse quelle che si stanno vivendo in casa Roma e diretta conseguenza dell’eliminazione dei giallorossi in Champions League ad opera del Porto. Una vera e propria rivoluzione extra campo è in atto: il club capitolino ha infatti salutato Eusebio Di Francesco, che nella giornata di ieri aveva diretto l’allenamento, e riabbracciato Claudio […] L'articolo Roma, risoluzione consensuale con il ds Monchi: è ...

Ufficiale - anche Monchi dice addio alla Roma : Monchi Roma – E’ stata una due giorni intensa in casa Roma. Dopo l’eliminazione dagli ottavi di finale di Champions League e il conseguente esonero del tecnico Eusebio Di Francesco, nella giornata di oggi si è consumato anche l’addio del direttore sportivo Monchi. L’ex Siviglia e il club capitolino hanno risolto consensualmente dopo due anni […] L'articolo Ufficiale, anche Monchi dice addio alla Roma è stato realizzato da Calcio e ...