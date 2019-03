Roma | parla l’ex compagno del pittore ucciso | ‘Atto di omofobia | era già stato picchiato’

Internet tra partecipazione e sorveglianza : ne parla Lawrence Lessig a Roma : 'La Sharing Economy, l'economia basata sulla condivisione piuttosto che sullo sfruttamento commerciale delle risorse immateriali della rete, ha ispirato generazioni di creativi e techies a ...

Roma - parla Schick : «Monchi? Non ce lo aspettavamo» : Roma - 'Siamo rimasti tutti colpiti dall'addio di Monchi, lui ci difendeva nei momenti difficili'. Patrik Schick dal ritiro della sua nazionale ha raccontato la nuova Roma , quella post Porto che ha ...

E' tutto loro quel che luccica : così parlano i muri di Roma : Nel secondo un'altra vi aveva aggiunto una didascalia museale 'L'origine del mondo, Gustave Courbet, Francia, 1866'. C'è stato un intervento, non so se da parte dell'Ufficio decoro o dei residenti, ...

Roma : incontro all’Unicusano per parlare delle Foibe : Roma – L’esodo dei giuliano dalmati e il massacro delle Foibe sono stati i due macro-argomenti al centro del secondo appuntamento a Roma con gli ‘Imperdibili della Storia’, il ciclo di incontri organizzato da Maria Paola Pagnini, docente dell’Universita’ Niccolo’ Cusano. Proprio la docente ha voluto sottolineare come sia “un tema molto doloroso, poco dibattuto e poco studiato, per questo vogliamo ...

Giorgio Pasotti a Verissimo parla di Nicoletta Romanoff e della nuova fidanzata : Verissimo: le dichiarazioni di Giorgio Pasotti sull’ex compagna Nicoletta Romanoff Da sempre schivo e riservato, Giorgio Pasotti ha parlato per la prima volta della sua vita privata a Verissimo. Nel salotto di Silvia Toffanin, l’attore ha rilasciato delle dichiarazioni importanti su Nicoletta Romanoff, sua compagna dal 2006 al 2014. “Ho una ex compagna con cui ci […] L'articolo Giorgio Pasotti a Verissimo parla di Nicoletta ...

Di Francesco non parla dopo il Porto - la Roma deciderà nelle prossime ore il suo futuro : La delusione per una sconfitta che fa male e che rischia di segnare il suo futuro sulla panchina giallorossa. dopo il ko contro il Porto e la conseguente eliminazione dalla Champions League agli ...

Roma - Di Francesco si è isolato sul pullman : non ha parlato dopo l'eliminazione : Roma - Al termine della partita persa contro il Porto negli ultimi minuti dei tempi supplementari per un calcio di rigore, Eusebio Di Francesco è scappato sul pullman della squadra senza rilasciare ...

Roma - De Rossi 'Fuori in modo terribile - Di Francesco merita un altra chance'. Ma il tecnico non parla : Sono sicuro che un domani il Var diventerà uno strumento perfetto, come avviene negli sport americani. Ora va ancora migliorata qualcosa'. Infine sull'infortunio subito nel finale del primo tempo: '...

Roma - Totti : 'Zaniolo? Paragoni eccessivi. Parlato più di altro che della partita' : Spero che diventi tra i migliori al mondo, è un giocatore della Roma e lo tuteleremo'. CUORE O VELENO - 'Entrambe le cose. Oggi serve un po' tutto perché sono partite diverse da tutte le altre. La ...

'Vi racconto la mia 'Fedeltà' - una lotta intestina che ti porta a scenari nuovi'. Missiroli parla del nuovo Romanzo : ... tranquilli, anche quello famoso in tutto il mondo è omaggiato in queste pagine, ma non vi sveliamo quando e come, con la sua "telecamera" che ci fa entrare tra dialoghi, silenzi, sguardi, luoghi, ...

Roma : 4 marzo incontro al Tasso per parlare di privacy nelle scuole : Roma – Come si comportano le istituzioni scolastiche davanti ai rischi derivanti dal non corretto trattamento dei dati personali? Il 4 marzo, dalle ore 9 alle 12, un incontro presso il liceo Tasso di Roma (Via Sicilia, 168) approfondira’ il tema della privacy nelle scuole, con gli interventi di esperti e rappresentanti del mondo scolastico. Circa venti le scuole che si riuniranno nello storico liceo Romano per parlare con Monica ...

El Shaarawy : 'Non abbiamo parlato del rinnovo - ma vorrei restare a Roma' : Il derby di Stephan El Shaarawy. L'attaccante della Roma ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport : 'La sfida con la Lazio è particolare perché pesa anche sulla classifica e arriva in un momento in cui non si può più sbagliare, dovremo fare di tutto per portarla a casa. Il ricordo più bello ...

Perché non si parla più di Silvia Romano - rapita in Kenya tre mesi fa : Certo il clima non aiuta. Per carità, accade da anni: come dimenticare lo sciacallaggio social-mediatico su Greta Ramelli e Vanessa Marzullo, rapite ad Aleppo nel 2014 e liberate alla fine del gennaio del 2015? Ma gli ultimi mesi, se possibile, hanno peggiorato la situazione. Cooperare, aiutare, lavorare (giustamente retribuiti) nel terzo settore, nel volontariato, nelle onlus e nelle ong, che sia a bordo di un’imbarcazione nel Mediterraneo o in ...

Roma - parla la madre del bimbo immunodepresso : "Mio figlio vorrebbe solo tornare alla normalità" : Matteo, dopo le cure per la leucemia, è in remissione e potrebbe tornare in classe, a una vita come tanti nel quartiere San Giovanni. Dalla Regione Lazio pronte sanzioni nei confronti delle famiglie "No Vax".