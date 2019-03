Roland Garros 2019 | tutte le novità | prize money sempre più ricco ed il nuovo “Court

Bigben annuncia Tennis World Tour – Roland-Garros Edition : Un anno dopo l’uscita di Tennis World Tour, Bigben e Breakpoint sono liete di annunciare la release di una nuova edizione del gioco, che include nuovi contenuti e numerosi aggiornamenti. Tennis World Tour – Roland-Garros Edition sarà disponibile da maggio 2019 per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. A partire dal rilascio del gioco nel 2018, Breakpoint ha portato aggiornamenti ...

Tennis - ufficiale : Federer giocherà sulla terra rossa di Madrid prima del Roland Garros : A Madrid ci saranno anche il numero uno del mondo Novak Djokovic e Nadal: un appuntamento da non perdere e da seguire in diretta su Sky Sport.

Roger Federer in tutta sincerità : “tornare n°1 sarà quasi impossibile! Roland Garros? Posso vincerlo se…” : Roger Federer guarda al futuro con molta obiettività: lo svizzero è conscio delle difficoltà di ritornare numero 1 al mondo ma si riserva la possibilità di poter vincere, a determinate condizioni, il Roland Garros L’anno scorso Roger Federer ha stupito tutti vincendo gli Australian Open. Il tennista svizzero, da quel successo in poi, non è riuscito a mantenere la solita continuità di sempre nei grandi appuntamenti. Saltato il Roland ...

Tennis World Tour : BIGBEN - Roland Garros e BNP Paraibas annunciano un nuova competizione eSport : Roland Garros, BNP Paribas e BIGBEN sono lieti di annunciare la seconda edizione di Roland-Garros eSeries by BNP Paribas, una competizione e-sport basata sul videogioco Tennis World Tour che incoronerà il campione videoludico mondiale di Tennis di quest’anno. I gironi di qualificazione saranno lanciati in 10 differenti paesi a febbraio per decidere quali campioni nazionali parteciperanno alla finale ...

Tennis – Mats Wilander stronca Federer : “non vincerà mai più il Roland Garros - deve essere fortunato a…” : Mats Wilander ha espresso un duro giudizio sulle possibilità che Roger Federer possa vincere nuovamente il Roland Garros: secondo l’ex Tennista, lo svizzero non ha alcuna possibilità Nelle scorse settimane, Roger Federer ha sorpreso tutto il mondo del Tennis annunciando il suo ritorno, dopo diverse stagioni d’assenza, sulla terra rossa del Roland Garros. Lo svizzero non è mai stato un amante dello Slam rosso, vinto una sola ...

Tennis : Roger Federer e il ritorno al Roland Garros dal sapor d’addio : “Sono in una fase in cui voglio fare quello che mi piace. Ho la sensazione che non sia necessario un lungo stop. Giocherò il Roland Garros“, con queste parole in conferenza stampa Roger Federer aveva stupito tutti per tempi e modi. Sì perché, dopo la sconfitta contro il talentuoso greco Stefanos Tsitsipas negli ottavi di finale degli Australian Open 2019, non ci si aspettava un annuncio del genere da parte dello svizzero. Ma a Roger ...