Rogo nella nuova tendopoli di San Ferdinando | morto migrante Prefetto | “Fatto inatteso”

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 22 marzo 2019) Non c’è più la baraccopoli ma gli incendi continuano a San. Così come continuano a morire i migranti che non sono stati trasferiti nei Cas e negli ex-Sprar. Venerdì mattina all’alba unha interessato una tenda“ufficiale” gestita dal Comune. Saranno le indagini a stabilire le cause dell’incendio dove èSylla Noumo, un senegalese di 32 anni. Forse, secondo gli inquirenti, si è trattato di un corto circuito partito dall’angolo di una delle tende dove campeggia la scritta “Ministero dell’Interno”.“Era ignifuga ma questo non vuol dire che non si incendia ma che ha un processo più rallentato” ha spiegato il sindaco di SanAndrea Tripodi. Il corpo del giovane africano è stato trovato carbonizzato. Per ilMichele Di Bari, “questa morte era inaspettata per l’organizzazione che il Comune ha assicuratoche da ...

Agenzia_Ansa : #SanFerdinando Rogo nella nuova #tendopoli, morto un #migrante - Corriere : Rogo nella nuova tendopoli di San Ferdinando, migrante muore tra le fiamme - RaiNews : #Incendio nella nuova tendopoli di #SanFerdinando: nel rogo morto un migrante ? -