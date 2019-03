Rivoluzione negli acquisti europei | i contenuti digitali avranno la stessa garanzia dei

Ecco come vivevano le donne iraniane negli anni '70 prima della Rivoluzione Islamica : ... quando alla monarchia è stata sostituita in Iran una repubblica Islamica sciita che ha permesso molto rapidamente di passare da una economia di stampo capitalista ispirata al modello occidentale a ...

Sanità - Rivoluzione liste d'attesa : se sono troppo lunghe scatta lo stop alle visite private negli ospedali : La novità è contenuta nel Piano per la gestione delle liste d'attesa approvato in Conferenza Stato Regioni, ma bocciato dai medici

Nasce Spike Volleyball - il primo videogioco sulla pallavolo! Appuntamento il 5 febbraio - Rivoluzione negli eSports : Martedì 5 febbraio sarà una giornata importantissima per tutti gli appassionati di volley, da decenni gli amanti di questo sport attendevano un videogioco tematico ma non si era mai arrivati alla realizzazione effettiva. Tra un paio di settimane tutto cambierà e verrà presentato al pubblico “Spike Volleyball”, un videogame per Playstation, Xbox e computer sviluppato da Black Sheep Studio. L’universo dei videogiochi sportivi è ...