Rivelazione shock di Emilia Clarke | la Daenerys di Game of Thrones | ‘Ho rischiato di

(Di venerdì 22 marzo 2019) “Proprio quando tutti i miei sogni d’infanzia sembravano essersi avverati ho quasi perso l’uso della mia mente e anche la vita. Non ho mai raccontato pubblicamente questa storia ma ora è tempo di farlo” così(laTargaryen diof) ha deciso di rivelare al mondo la sua lotta contro non un ma ben due aneurismi cerebrali che l’hanno quasi uccisa. L’attrice inglese, infatti, tra il 2011 e il 2013, si è sottoposta a tre interventi al cranio da cui avrebbe potuto anche non recuperare mai del tutto, specie l’ultimissimo: “Mi sentivo come se stessi passando attraverso una guerra più cruenta di tutte quelle a cui ha preso parte” ha scritto la stessa, “Persi le speranze. Non potevo guardare negli occhi nessuno. Avevo un’ansia terribile, attacchi di panico (…) Mi sentivo un ...

