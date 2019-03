Ritirati fagiolini surgelati | C' è pure erba velenosa

ilgiornale

(Di venerdì 22 marzo 2019) Tra i, c'è anche un'. Per questo il ministero della Salute ha ritirato dal mercato due lotti di confezioni. Si tratta deifinissimiprodotti dalla Greenyard Frozen France sas di Moreac, in Francia. In Italia sono commercializzati nei supermercati Eurospin sotto il marchio "Delizie Dal Sole" in buste da 600 grammi. Il ministero ha quindi disposto il richiamo per rischio chimico dei lotti 9043M e 9043MX con data di scadenza tra gennaio e febbraio 2021 e distribuiti solo nel Nord Italia.L'in questione è la Datura stramonium, lo stramonio comune, ed è conosciuto comedel diavolo odelle streghe. È una pianta moltodalle proprietà narcotiche, sedative ed allucinogene, potrebbe avere gravissime conseguenze sulla salute dei consumatori.

