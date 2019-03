Risultati Serie D | diretta live a partire da domani

Serie D - giudice sportivo : fermati per una giornata Costantin Capotos e Glen Lala Risultati : ... Muzzi, Savona,, Campagna, Bani, Ciappellano, Serbouti, Della Valle, Pautassi, Chieri,, Menabò, Gueye, Ignico, Pagliero, De Bonis, Borgaro Nobis,, Spadafora, Niang, Pro Dronero,, Bernabino, Scienza, ...

Serie D - i Risultati live dei recuperi : in campo la Nocerina : La Serie D torna in campo per alcuni recuperi. Serie D, risultati live ITALIA: Serie D – Gruppo D Pergolettese-Ciliverghe Mazzano 0-0 ITALIA: Serie D – Gruppo H Picerno-Gelbison Cilento 0-0 ITALIA: Serie D – Gruppo I Troina-Nocerina 0-0 Girone A Borgaro-Sestri Levante 1-1 Folgore Caratese-Casale 3-0 Stresa Sportiva-Milano City 2-0 Fezzanese-Inveruno 2-1 Lavagnese-Borgosesia 2-1 Unione Sanremo-Ligorna 0-0 Girone ...

Risultati Serie C - i live dei recuperi : secondo tempo tra Pro Vercelli ed Entella [FOTO] : 1/36 Foto LaPresse/Claudio Grassi ...

Risultati Serie C - nel posticipo è 1-1 tra Pordenone e Monza : le classifiche aggiornate [FOTO] : 1/36 Foto LaPresse/Claudio Grassi ...

Risultati Serie C - diretta live : al via la ripresa tra Pordenone e Monza [FOTO] : 1/36 Foto LaPresse/Claudio Grassi ...

Risultati Serie C - diretta live : Pordenone in vantaggio [FOTO] : 1/36 Foto LaPresse/Claudio Grassi ...

Risultati Serie D - diretta live : Cesena sotto a fine primo tempo : La Serie D è tornata in campo. Dopo la pausa per il torneo di Viareggio, le squadre dei nove raggruppamenti della quarta divisione nazionale sono scese sul rettangolo di gioco. Nel girone B si sfidano le prime quattro: la capolista Como non va oltre lo 0-0 in casa, il Mantova batte 2-1 la Pro Sesto nello scontro diretto. Nel girone D, il Modena secondo cade in casa contro il fanalino di coda Classe. Nei raggruppamenti ...

Serie A : Risultati : ANSA, - ROMA, 17 MAR - Le partite della 28/a giornata del campionato di calcio di Serie A: Atalanta-Chievo 1-1, Cagliari-Fiorentina 2-1, giocata venerdì,, Empoli-Frosinone 2-1, Genoa-Juventus 2-0, ...

Risultati Serie A/ Classifica aggiornata : l'Inter vince un derby splendido! : RISULTATI SERIE A: Classifica aggiornata e diretta gol live score delle partite per la 28giornata attese oggi, 17 marzo. Spicca il derby Milan Inter.

Basket : Serie A - Risultati e classifica : ANSA, - ROMA, 17 MAR - risultati e classifica della Serie A di Basket dopo la 22ma giornata, 7/a di ritorno: Fiat Torino-Segafredo Virtus Bologna 64-80; AX Armani Exchange Milano-Umana Reyer Venezia ...

Risultati Serie B - 29^ giornata live : al via il secondo tempo tra Crotone e Lecce [FOTO] : 1/65 anastasi davide ...

Risultati Serie B - 29^ giornata live : pareggia il Lecce! [FOTO] : 1/65 anastasi davide ...

Risultati Serie A diretta live - 28^ giornata : si gioca il derby - la classifica aggiornata [FOTO] : 1/26 Spada/LaPresse ...

Risultati Serie C/ Classifiche aggiornate : la Triestina ci crede! Diretta gol live : RISULTATI SERIE C: Classifiche aggiornate dei gironi B e C e Diretta gol live score delle partite in programma domenica 17 marzo 2019 per la 31giornata.