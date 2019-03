Brexit - il Rinvio della Ue : proroga fino al 22 maggio - : La decisione dopo il vertice dei leader dell'Unione. Scadenza al 22 maggio, se i Comuni voteranno positivamente sull'intesa di divorzio entro settimana prossima. In caso di bocciatura, Londra dovrà ...

May chiede un Rinvio della Brexit a giugno. Ma la Ue la gela 'Legalmente e politicamente complicata' : ... a meno di dieci giorni dallo strapiombo del No Deal, lo psicodramma della politica britannica e di tutto il Regno Unito è oramai sempre più profondo. Nel suo usuale domanda e risposta del mercoledì ...

Brexit - lo speaker della Camera vieta il terzo voto sull’accordo bocciato. Ue pronta a valutare Rinvio fino al 29 marzo : Lo speaker della Camera John Bercow ha deciso di vietare un terzo voto di ratifica sullo stesso accordo sulla Brexit già bocciato per due volte. Un portavoce di Theresa May ha detto che Bercow non “ci ha preavvertiti del suo statement”, aggiungendo di non volerlo commentare, ma che per ora la premier “non è in condizione” di proporre un nuovo voto essendo ancora in corso colloqui con i dissidenti. Il sollicitor general ...

Sì del Parlamento di Londra a chiedere il Rinvio della Brexit : Perché l'ipotesi di estensione annuale della scadenza del 29 marzo, oltre la quale c'è il No Deal, cioè l'uscita senza accordo di Londra dall'Ue, pericolosissima per l'economia,, spaventa moltissimo ...

Il parlamento inglese vota il Rinvio della Brexit. Cosa succede ora : Dopo due batoste nell'arco di 48 ore, la premier Theresa May incassa finalmente il via libera della Camera dei Comuni sulla terza e ultima mozione: quella che prevede il rinvio del divorzio oltre la ...

Brexit - sì della Camera dei Comuni a chiedere il Rinvio all'Ue | : Dopo la bocciatura del "no deal", il Parlamento dà il via libera per cercare di ottenere una proroga dal 29 marzo al 30 giugno, e a un nuovo voto, il terzo, sull'accordo di divorzio firmato da May con ...

Brexit - sì della Camera dei Comuni a chiedere il Rinvio all'Ue | : Dopo la bocciatura del "no deal", il Parlamento dà il via libera per cercare di ottenere una proroga dal 29 marzo al 30 giugno, e a un nuovo voto, il terzo, sull'accordo di divorzio firmato da May con ...

Il parlamento inglese vota il Rinvio della Brexit. Cosa succede ora : Dopo aver respinto l’ipotesi di un secondo referendum, la Camera dei Comuni dice sì a un rinvio della Brexit con 412 voti favorevoli e 210 contrari. In arrivo un terzo voto sull’accordo tra May e la Ue: se passa la premier chiederà un rinvio breve, in caso contrario «ci vorrà più tempo». La proroga è appesa al parere dei 27 leader europei, ma il presidente del Consiglio europeo Tusk ha già aperto spiragli...

Sì del Parlamento europeo a chiedere il Rinvio della Brexit : Perché l'ipotesi di estensione annuale della scadenza del 29 marzo, oltre la quale c'è il No Deal, cioè l'uscita senza accordo di Londra dall'Ue, pericolosissima per l'economia,, spaventa moltissimo ...

Londra vota oggi sul Rinvio della Brexit : La Camera dei Comuni britannica vota oggi la mozione per chiedere all'Unione europea l'autorizzazione a uno slittamento della Brexit oltre la data prevista del 29 marzo, dopo che l'accordo fra Londra e Ue è stato respinto due volte dai deputati e dopo che ieri Westminster ha escluso il no deal, ossia che in qualsiasi circostanza sarà possibile un'uscita senza accordo.La premier Theresa May ha anticipato la sua intenzione di ...

Westminster boccia l'accordo di May. Ora Londra pensa al Rinvio della Brexit : Il voto per il no deal Oggi Westminster voterà sulla possibilità del 'no deal' , l'uscita senza accordo potenzialmente catastrofica per l'economia e i trasporti, che verrà quasi certamente esclusa. E ...

Westminster boccia l'accordo di May. Ora Londra pensa al Rinvio della Brexit : Il voto per il no deal Oggi Westminster voterà sulla possibilità del 'no deal', l'uscita senza accordo potenzialmente catastrofica per l'economia e i trasporti, che verrà quasi certamente esclusa. E ...

Westminster boccia l’accordo di May. Ora Londra pensa al Rinvio della Brexit : è crisi nel Regno Unito: il Parlamento ha bocciato nuovamente l’accordo sulla Brexit negoziato da Theresa May con Bruxelles, gettando il Paese nell’incertezza quando mancano circa due settimane al divorzio dall’Unione Europea. E aprendo scenari imprevedibili in un Paese un tempo simbolo di stabilità politica: dal possibile rinvio della Brexit alle ...

'Bocciate l'accordo e nessuno sa cosa succederà'. La May avverte la Camera. Rispunta l'ipotesi di Rinvio della Brexit : Mentre l'approvazione dell'intesa darebbe, secondo la May, una spinta all'economia britannica. Non è infatti un mistero che la Brexit sia sempre più considerata un rischio, un motivo di vulnerabilità ...